Ostaggi della Zity, che monopolizza le ricariche a Milano. Antonio segnala che le auto del car-sharing Dacia-Renault rendono difficile accedere alle colonnine.

Ostaggi della Zity: te le ritrovi in tutte le colonnine fast di Milano…

“Volevo segnalare l’arrivo di nuovi operatori nell’ambito dell’uso per ricaricare auto elettriche: ostaggi della Zity. Il servizio di affitto dell’auto elettrica su Milano richiede di avere l’auto sempre pronta all’uso e con le batterie cariche. Fin qui niente di male. La società nello specifico ha diversi Driver che ricevono un compenso per ogni ricarica che effettuano. Che cosa succede nella pratica? Per aumentare il guadagno, mentre una Zity è allacciata alla colonnina, si va col monopattino a prendere una seconda auto. E la mettono in coda per allacciarla una volta terminata la prima. Se il tempo lo consente, anche una terza e quarta auto in coda. Questo su tutte le colonnine Fast della città. Non riesci più ad utilizzare una colonnina Fast. La parte peggiore è quella di lasciare l’auto allacciata anche se l’auto è carica al 100%. Chiaramente ho repertorio fotografico a supporto di quanto dichiaro. Grazie e cordiali saluti”. Antonio Fierro.

Il Codice ti dà un’ora per rimuovere l’auto a fine ricarica…

Risposta. Bisogna rifarsi alle regole, che in questo caso sono di due tipo. La prima è dettata dal Codice della Strada, con la norma entrata in vigore il 10 novembre 2021. Prescrive non solo che non si può sostare nelle aree dedicate alla ricarica delle auto elettriche. Ma anche che “il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione“. Quindi: nel caso in cui le auto non vengano rimosse entro 60 minuti (ma dubitiamo che sia così) si può chiamare la Polizia Municipale per la multa. La seconda regola è stabilita invece da chi gestisce la colonnina ed è un addebito extra che scatta, anche qui, dopo il 60° minuto dal termine della ricarica. Enel X Way, per esempio, a suo tempo ha stabilito una penalità che va da 9 centesimi al minuto per colonnine in AC (fino a 22 kW) ai 18 centesimi delle colonnine da 350. Ergo: se l’auto viene sloggiata entro un’ora dal fine ricarica, in genere non c’è nessuna sanzione. E immaginiamo che i ragazzi di Zity ne siano al corrente. Ovviamente se la società del gruppo Renault vorrà replicare questo spazio è a disposizione.