Ormai è una tradizione: la ricarica imprigionata a Natale

“V orrei segnalare come anche a Biella per le feste di natale, il Comune abbia ben pensato di fare mettere un autoscontro davanti all’unica colonnina fast in centro città. Delle due presenti su tutto il territorio comunale tra l’altro, bloccando felicemente tre colonnine. Quando a 50 metri esatti c’è una piazza pedonale con già anche una pista di pattinaggio, in cui avrebbero potuto accomodarli in un contesto più adeguato. Apprezzo almeno l’ironia di aver messo delle macchinine quantomeno elettriche“. Matteo Bianchi

Risposta.

Più che di colonninain questo caso dovremmo parlare diA parte gli scherzi, tutte queste segnalazioni danno l’idea di quanto poco siano considerati i diritti di chi viaggia in elettrico in Italia. È vero che gli spazi nei nostri centri storici sono angusti, ma ogni pretesto è buono pere rendere impraticabili le ricariche. E se a dare questo tipo di esempio sono i Comuni, i cittadini a loro volta si sentono autorizzati a servirsi degli stalli per fare i loro comodi,. Del resto sappiamo anche per esperienza che quasi mai leintervengono per sanzionare gli ‘abusivi della ricarica‘, coem invece prescrittoRicordiamo infine che il danno, nei casi di colonnine imprigionate come questo, non è solo per chi è impossibilitato a ricaricare. Ma anche, per chi come Eni Plenitude a Biella, spende soldi per, senza poter incassare per il servizio erogato.