Orgoglio Tesla (Owners) in pista a Monza

Orgoglio Tesla: Light Show con 100 auto

Il momento è tutt’altro che esaltante per le vendite di Tesla. Ma è proprio in questi frangenti che i Club più agguerriti serrano i ranghi e dimostrano tutta la loro passione per il marchio di Elon Musk. Il Tesla Owners Italia, che rivendica di essere “la community di proprietari più seguita d’Italia“, ha realizzato un Light Show con le 100 auto disposte sulla griglia di partenza dell’Autodromo di Monza. Dando vita ad una coreografia unica con musiche e giochi luminosi.

Obbiettivo? “Il Light Show rappresenta un esempio concreto di come i veicoli elettrici possano superare la logica del semplice trasporto. E diventare una piattaforma digitale, connettiva ed espressiva di nuove forme d’arte“, scrive il Club in un comunicato.Precisando che “lo Show è stato ideato, realizzato e finanziato in autonomia da Tesla Owners Italia, senza alcun coinvolgimento da parte della casa madre“. L’organizzazione non dev’essere stata semplice, ma le immagini restituiscono l’idea di un evento decisamente riuscito.

Momento non facile per il marchio: che apporto potranno dare i Club?

E qui si apre una riflessione sul ruolo che possono avere i tanti Club sparsi per il mondo nella fase molto delicata che il marchio sta attraversando. Non c’è alcun dubbio sul fatto che tutti questi Club nati dal nulla nel giro di pochi anni in tutto il mondo abbiano avuto un ruolo fondamentale nell’affermazione di Tesla. Con un lavoro infaticabile, e del tutto gratuito, fatto di eventi e di continuo attivismo sui social, contribuendo a esentare la marca da costosi investimenti in pubblicità.

Con qualche eccesso, ma soprattutto tanta passione e voglia di stare assieme. E anche qualche capacità economica, confermata dai Tesla Owners italiani quando precisano che l’evento di Monza è stato, oltre che ideato e realizzato, “finanziato in autonomia“. Vien da pensare che, a tutta questa gente che in tutti questi anni ha molto dato senza pretendere nulla in cambio, Elon Musk dovrebbe prestare più tempo e attenzioni. Anche perché la politica, a cui di attenzioni ne ha dedicate tante nell’ultimo anno e mezzo, non sembra averlo altrettanto gratificato…