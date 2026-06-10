Ordini di elettriche +50% con la guerra in Iran, dice Renault













Ordini di elettriche +50% con la guerra in Iran e il conseguente aumento di benzina e gasolio. Lo dice la Renault per bocca del n.1 Francois Provost.

Ordini di elettriche +50%, aggiunti nuovi turni di produzione

L’impennata di ordini ha preso in contropiede la stessa Renault,che sta valutando la possibilità di aggiungere ulteriori turni di produzione nella seconda metà dell’anno. In particolare negli stabilimenti di veicoli elettrici a Douai e Maubeuge, in Francia, e a Novo Mesto, in Slovenia. Provost ha affermato che al momento l’azienda non ha problemi di approvvigionamento di batterie. Ma sta comunque lavorando intensamente per soddisfare la domanda di veicoli elettrici, istituendo una task force per affrontare la questione. Provost ritiene che quando la guerra in Iran finirà e i prezzi del carburante scenderanno, il forte interesse per le EV diminuirà. Ma il ritmo del passaggio all’elettrico continuerà ad accelerare. E i dati delle ultime settimane sono piuttosto impressionanti, in particolare nei due mercati continentali più importanti. La Francia in maggio ha visto le vendite di EV aumentare del 97,2%, a 37.412 unità, al 29% di quota. Mentre in Germania la crescita ha sfiorato il 40%.

In Francia prezzi incredibili per la ricarica

Per fronteggiare la crescente domanda di auto elettriche, anche la Renault ha scelto di allearsi con partner cinesi. A breve il produttore di batterie Envision AESC dovrebbe iniziare a sfornare batterie litio-ferro-fosfato (LFP) nello stabilimento di Douai. Le LFP sono molto più economiche delle tradizionali batterie per veicoli elettrici, non utilizzando cobalto e nichel, e stanno dominando il mercato cinese. La richiesta di auto elettriche delle ultime settimane è spinta dal fatto che, mentre il prezzo della benzina aumenta, il costo della ricarica è stabile, se non in diminuzione. In Francia, in particolare, si assiste a finalmente a una vera concorrenza tra i vari gestori. Con offerte che appaiono incredibili viste dall’Italia. Lidl, per esempio, in giugno ha abbassato a 0,27 euro al kWh il costo delle colonnine fast. E c’è chi ha calcolato che, con quel che costa un litro di gasolio, allo stesso prezzo in elettrico si fanno 100 km.