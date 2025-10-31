Ordine auto nuova bloccato: dubbi sulla validità del voucher

Ordine auto nuova bloccato per dubbi sulla validità del voucher: sono in tanti a trovarsi in questo sgradevole limbo. Come Anna, la lettrice che descrive qui la sua situazione. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ordine auto nuova bloccato con il bonus di 11 mila euro già avuto: che fare?

“S crivo perché ho ottenuto il voucher dell’ecobonus da 11.000€. Sono già andata sabato in concessionaria per acquistare il veicolo elettrico. Ma mercoledì mi hanno chiamato dicendo che, visto che risulto seconda intestataria del veicolo da rottamare, ci potrebbero essere problemi in seguito a controlli. E tra qualche anno potrebbero chiedermi la restituzione degli 11,000€. Quindi per ora mi ha sospeso l’ordine. Ho letto che tanti sono in questa situazione. Perché il sistema ha erogato il voucher e non ne ha bloccato il rilascio, visto che ha controllato la sussistenza di tutti i requisiti? Che differenza c’è tra primo e secondo intestatario? Sono entrambi proprietari al 50%! Primo o secondo intestatario non è solo un tema di scrittura? O ci sono aspetti di rilevanza legislativa? Ho già scritto al MASE, senza risposta. Ho letto che voi di Vaielettrico avete scritto direttamente a Sogei e al Ministero. Avete ricevuto precisazioni? Si può fare richiesta congiunta anche tramite il Codacons o altri canali nazionali per avere delucidazioni sulla cointestazione? L’auto è di mia proprietà da 19 anni e da 19 anni la uso io e intesto solo a me l’assicurazione. Perché non potrei sfruttare il voucher che mi è stato erogato? ”. Anna Valentini

Serve un secondo passaggio sulla piattaforma del ministero per capire se è tutto a posto…

Risposta. La situazione in cui si trova Anna è quella di maggiore incertezza nell'applicazione degli incentivi. Ma nelle ultime ore c'è stato uno sviluppo importante, che Le permetterà di chiarire definitivamente se l'incentivo Le spetta o no. E chiarirà le idee ai concessionari, anch'essi bloccati da questa situazione di incertezza. Da quello che è stato comunicato dall'Unione dei costruttori, Unrae, da venerdì 31 ottobre la piattaforma ministeriale è stata riaperta per perfezionare ulteriormente la procedura. E verificare se l'emissione del voucher viene confermata o meno. Non avendo auto da rottamare, noi non possiamo accedere per verificare quale implementazione è stata effetttuata. Né capire in che modo questo problema dell'intestazione dell'auto da rottamare è stato risolto. L'Unrae precisa solo che "la gestione informatica si è rivelata più complessa del previsto. E ha richiesto ripetuti interventi di allineamento tra le Strutture istituzionali e associative. Al fine di risolvere questioni interpretative e operative, in particolar modo legate allo schema di calcolo dell'incentivo".