ORA Good Cat, cinesina dal look europeo

Ora Good Cat, arriva un’altra elettrica cinese, ma con un look che sembra studiato per gli automobilisti europei. La taglia è quella della Nissan Leaf.

ORA Good Cat, rivale di Nissan Leaf e della VW ID.3

Si sa che nell’auto la Cina è proprio un altro mondo: vi si producono modelli che, soprattutto nell’elettrico, non ambiscono ad arrivare da noi. Macchine di tutte le taglie e tutte le fatte, anche piuttosto strane. Ma questa ORA Good Cat, prodotta da un gruppo come Great Wall presente da tempo in Europa, è decisamente più in linea con i nostri gusti. Anche se il nome è un po’ stravagante: la Good Cat (Gatto buono) segue altri due modelli della ORA, uno chiamato White Cat (Gatto Bianco) e uno Black Cat (Gatto Nero). Quest’ultimo non avrebbe un grande successo tra i più superstiziosi…