Il colosso cinese pronto ad invadere il mercato con dieci modelli nei prossimi quattro anni tra elettrici e ibridi, intanto quella presentata al Salone dell’auto di Monaco di Baviera ha tutta l’aria di essere già una vettura molto interessante per il Vecchio Continente

È stato il Salone dell’auto di Monaco di Baviera il teatro per annunciare l’arrivo sul mercato europeo del brand cineseGreat Wall Motors e del suo portfolio di prodotti. Tra questi il SUV plug-in premium Wey Coffee 01 ma soprattutto l’auto 100% elettrica compatta ORA CAT.

Ora Cat, la 100% elettrica del colosso Great Wall Motors

La Cat sarà solo la prima auto di una gamma di quattro modelli elettrici di ORA, questo il nome del brand, destinate all’Europa, che debutteranno entro il prossimo biennio. In totale, tra ibrido ed elettrico, l’azienda cinese entrerà nel mercato europeo con ben dieci modelli da qui al 2025, come annunciato da Xianghua Ciao, CEO Great Wall Motors, proprio durante il Salone dell’auto di Monaco.

Caratteristiche tecniche, fino a 400 km di autonomia

Quanto comunicato dall’azienda lascia davvero ben sperare in termini di affidabilità e prestazioni. La vettura è lunga di 423 centimetri, larga 182, alta 159 e e con un passo di 265 e peso di 1.510 kg. Verrà sviluppata sulla piattaforma denominata L.E.M.O.N destinata alla produzione dei veicoli elettrici GWM e messa in vendita con trazione anteriore e con due distinte batterie: una da 49 kWh in grado di produrre un’autonomia di 300km e l’altra da 64 kWh con autonomia di 400km, quest’ultima versione avrà una potenza di 171 CV per 250 Nm di coppia.

Stile vintage, auto moderna

Una delle caratteristiche più evidenti sono le linee esterne vintage. Gli interni, invece, sono sobri e puliti ma anch’essi con un’aria molto vintage, uniti ad un volante a due razze e sedili con linee verticali. In plancia presente il tipico display da auto elettrica, con LCD circolare per il quadro strumenti. La grande novità riguarda la tecnologia di bordo, implementata grazie all’esperienza di Great Wall Motors e dei suoi partner nello sviluppo della stessa.

In totale ci sono ben 18 sensori sulla vettura: 12 a ultrasuoni, 5 radar e una telecamera anteriore. Ai quali si aggiungono altre quattro telecamere per la visione a 360 gradi. E un’altra presente all’interno dell’abitacolo per il riconoscimento del volto del conducente e il monitoraggio dell’attenzione del medesimo.

Prezzo e data di arrivo nel mercato italiano di Ora Cat

Senza dimenticare che i dati raccolti saranno processati dal chip Qualcomm Snapdragon 8155, per un’assistenza alla guida di livello 2 molto interessante per una vettura di queste dimensioni e di questo prezzo. Il prezzo, appunto. La casa non ha ancora comunicato niente di ufficiale. I primi listini dovrebbero arrivare comunque entro 30/60 giorni, ma i rumors parlano di un listino di base attorno ai 25.000 euro iva inclusa. Con i vari incentivi esistenti, la Ora Cat potrebbe essere acquistata intorno ai 15/18 mila euro, un prezzo molto interessante e decisamente concorrenziale. Arriverà in Italia entro la metà del 2022 e sarà prenotatile già dalla fine del 2021.

Da 0 a 100 in otto secondi, top speed da 160 km/h

La Ora Cat è capace di sprigionare una potenza di 171 cv, che le permette dunque di passare da 0 a 50 km/h in 3,8 secondi e da 0 a 100 km/h in 8,5. Con una velocità massima dichiarata di 160 km/h.

