Operaio escluso dagli incentivi: "Una vera ingiustizia, la mia vecchia diesel mi ha abbandonato e io speravo… ". Vaielettrico risponde.

Operaio escluso dagli incentivi: “Dovevo sostituire il vecchio diesel del 2007…”

“Vi scrivo in merito alle proteste fatte da vostri iscritti sul web, riguardo al bonus veicoli elettrici e per raccontarvi la mia storia! Un giorno mentre camminavo con la mia auto diesel del 2007 sentii un rumore forte provenire dal vano motore. Preoccupato, rallentai e arrivai a casa sano e salvo per fortuna, per poi constatare nei giorni a seguire che un pistone del motore mi stava abbandonando! Così decisi di vedere cosa offriva il mercato e mi ritrovai a leggere del bonus veicoli elettrici! Non credevo ai miei occhi, così mi misi con più interesse a cercare informazioni. Chiamai una concessionaria a Bari e mi dissero che al momento i voucher erano tutti occupati. Però che nel caso la gente non ne usufruiva sarebbero tornati nel plafond! Così iniziai a vedere i requisiti che mi servivano e con mio grande dispiacere l’unico che non riuscivo a soddisfare era la residenza”.

“Non posso permettermi neppure un’auto usata, che cosa posso fare?”

Risiedo a Polignano a mare, ma lavoro a Bari e faccio tutti i giorni avanti e dietro. Il mio ISEE è inferiore ai 30.000 euro e la mia vecchia auto è una EURO5 da rottamare ormai Trovo tutto questo un’ingiustizia e volevo denunciare l’accaduto a voi! Paesi vicino al mio hanno diritto mentre il mio no! Ma che razza di legge è questa? Sono un umile operaio e un’auto nuova a emissioni zero con 5/6mila euro me la sarei potuta permettere. Altro no, anche per via della transizione ecologica non posso permettermi di comprare un’auto usata, perché significherebbe spendere oltre 10.000 euro. E con un mutuo e una famiglia da mantenere non me lo riesco a permettere! Se potete in qualche modo aiutarmi sarei felicissimo! Oppure ditemi cos’altro potrei fare per avere giustizia! Grazie e scusate per lo sfogo!” . Francesco Di Biase

Risposta. La lamenentela di Francesco (e di altri nella sua situazione) ci sembra più che giustificata. I criteri con cui sono stati impostati gli incentivi 2025 hanno fatto infuriare mezza Italia. Facendo sentire cittadini di serie B chi non vive nelle grandi aree urbane. E che spesso ha scelto di vivere in questi paesi non potendosi permettere i prezzi delle città & dintorni. Come sistemare le cose? Con una nuova tornata di incentivi senza questi limiti: il ministero dovrebbe pensarci…