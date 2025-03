Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 05-2023

– km: 15.000

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Cagliari

– Prezzo: 20.000 euro

Opel Mokka-e del 2023 (maggio) vendesi. La propone Silvana, una lettrice di Cagliari. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Opel Mokka-e del 2023 con solo 15 mila km a 20 mila euro

Silvana ci ha fatto pervenire due immagini dell’auto che intende vendere, con i dati principali (sopra) e una breve descrizione: “Vendo Opel Mokka Elegance. Auto praticamente nuova, full optional, interni perfetti, cerchi in lega telecamere anteriore e posteriore, batteria da 50 kWh“. Il prezzo richiesto è di 20 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente alla proprietaria all’indirizzo mail silvanacor@tiscali.it . Oppure, per qualsiasi altra informazione, scrivete a info@vaielettrico.it

