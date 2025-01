Anno: 03/2020

Km: 31.784

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Rivarone (AL)

Prezzo: 18.000 euro

Opel Mokka del 2021 con solo 31 mila km vendesi. La propone un lettore piemontese. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Opel Mokka del 2021 con 31 mila km a 18 mila euro trattabili

Ecco l’annuncio: “Vendo bellissima Opel Mokka elettrica, 136 Cv, immatricolata Marzo 2021. Km percorsi 31.784. Perfetta in tutto. Tenuta maniacalmente, sempre in garage e caricata con caricatore domestico (Schuko presa) oppure wallbox. Comunque sempre cariche lente per mantenere e proteggere la batteria di trazione. Tri-colore, verde metalizzato/ tetto nero ed inserti cromati. Pompa di calore. Capacità del bagagliaio regolabile in altezza. Cerchi in lega bi-colore di 18″. Vetri posteriori e lunotto oscurati. Allestimento ULTIMATE top di gamma. Dotata di doppie chiavi-telecomando, cavo con caricatore per la presa Schuko e cavo per le colonnine pubbliche“. Prezzo richiesto: 18 mila euro TRATTABILI. L’auto si trova a Rivarone (Alessandria). Per contatti si può scrivere diretamente al venditore alla mail beusanmatko@yahoo.it