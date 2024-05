Opel Frontera a 30mila euro: il nuovo Suv elettrico della marca tedesca arriva con un prezzo competitivo, legato alla versione con 300 km di autonomia.

Opel Frontera a 30 mila euro: solo 5 mila di differenza con l’ibrido

Il listino italiano non è ancora noto, dato che per ora la Opel ha rivelato solo il prezzo d’attacco sul mercato tedesco, pari a 29 mila euro. Considerando che in Italia ci sono 3 punti in più di Iva da pagare, possiamo azzardare un primo prezzo a 30 mila euro. Quel che colpisce è che si restringe la differenza rispetto alla versione ibrida (con tecnologia a 48 volt), che partirà sul mercato tedesco da circa 24.000 euro. Lo scarto è di 5 mila euro, circa la metà della differenza che abbiamo riscontrato in genere fino ad ora. Oltre alla versione base con 300 km di autonomia, l’Opel Frontera sarà disponibile anche con batteria più capace e un’autonomia di 400 km. Ovviamente con un prezzo più alto rispetto ai 30 mila euro citati. La versione ibrida avrà invece un motore turbo a benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV), in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV). Cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti.

Prima Opel ad essere acquistabile digitalment

Il Frontera sarà disponibile in un secondo momenti anche con una versione lunga a 6 posti. La Opel ha anche annunciato di voler rendere più chiaro e semplice il processo di acquisto. Il nuovo Frontera sarà presto il primo modello Opel che potrà essere ordinato digitalmente tramite una “one-scroll experience“. Le pagine dei prodotti sono ottimizzate in base alle dimensioni di qualsiasi dispositivo mobile, in modo che gli utenti debbano solo scorrere e cliccare. In futuro, potranno acquistare il veicolo completamente online da casa, nella fase successiva, presso il loro concessionario locale.L’Opel Frontera è il terzo Suv elettrico compatto presentato dal gruppo Stellantis nel giro di pochi mesi, dopo la nuova Citroen C3 C3 e l’Alfa Romeo Junior.