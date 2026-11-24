Opel e Leapmotor confermano di voler collaborare allo sviluppo di un nuovo SUV elettrico di segmento C, atteso nel 2028. L’auto sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Saragozza, in Spagna. Non sarà una versione rimarchiata di un modello Leapmotor, ma una vettura inedita, sviluppata insieme per il mercato europeo.

Dopo le anticipazioni, ora c’è l’accordo. Il progetto prevede una condivisione delle competenze: il costruttore cinese si occuperà dell’intero sistema propulsivo, mentre Opel di telaio e design generale.

Opel e Leapmotor: modello tedesco con… cuore cinese?

L’accordo – formalizzato dai n.1 Florian Huettl (Opel) e Zhu Jiangming (Leapmotor) – di fatto mette nero su bianco una collaborazione tecnica già avviata e definisce il percorso per la realizzazione del nuovo modello.

L’obiettivo dichiarato è sviluppare un’automobile elettrica nuova, nella quale le tecnologie Leapmotor costituiscano la base tecnica su cui Opel ci possa cucire addosso la propria identità.

Nei piani, il SUV avrà una lunghezza di circa 4,50 metri e andrà a collocarsi in una posizione intermedia tra le Opel Frontera e Grandland, ampliando così la gamma elettrificata della Casa tedesca.

Batterie e software Leapmotor, design e dinamica Opel

Lo sviluppo sarà gestito attraverso due centri di progettazione e ingegneria, uno in Germania e l’altro in Cina. Leapmotor si occuperà degli elementi-chiave (sistema di accumulo, motori e architettura elettronica) mentre Opel avrà invece responsabilità sul design esterno, l’ergonomia dell’abitacolo e l’ingegneria del telaio.

La Casa tedesca intende inoltre caratterizzare il modello attraverso soluzioni specifiche per illuminazione, sedili e interfaccia utente. Con un’attenzione particolare anche ai sistemi di assistenza alla guida e alle funzionalità software che dovranno, per forza di cose, essere adattati alle esigenze dei clienti europei.

Opel e Leapmotor: Saragozza polo della collaborazione

L’obiettivo dell’accordo è completare lo sviluppo del SUV in meno di due anni, così da essere pronto al lancio sul mercato nel 2028.

Il nuovo SUV sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Saragozza, dove vengono già assemblate la Opel Corsa e la Leapmotor B10. L’impianto spagnolo assume così un ruolo importante nella strategia industriale che lega il gruppo automobilistico europeo al costruttore cinese.

Ricordiamo che Stellantis detiene il 20% di Leapmotor e possiede il 51% della joint venture Leapmotor International. Attraverso la quale gestisce le attività internazionali del marchio al di fuori della Cina.

La collaborazione, inizialmente concentrata soprattutto sulla distribuzione delle vetture Leapmotor nei mercati esteri, si sta quindi estendendo progressivamente allo sviluppo e alla produzione. Per Stellantis significa anche utilizzare meglio gli impianti europei, che, secondo le stime, nel 2025 avevano un livello di utilizzo della capacità produttiva intorno al 60%.

Per ora il progetto riguarda soltanto Opel

Nonostante le prospettive di collaborazione, Stellantis non sembra intenzionata a estendere automaticamente questo modello a tutti i propri marchi. Peugeot, per esempio, ha escluso per il momento l’intenzione di avviare una partnership tecnica analoga con Leapmotor per il mercato europeo.

Anche Opel mantiene un approccio prudente. Nei piani fino al 2030, il nuovo SUV rappresenta al momento l’unico modello previsto nell’ambito di questa collaborazione.