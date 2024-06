Anno: agosto 2021

agosto 2021 Km : 34 mila

: 34 mila Check batteria: 98%

98% Località : Trento

: Trento Prezzo: 16.500 trattabili

Opel Corsa elettrica 2021 vendesi. La propone Luca, un lettore trentino. L’auto ha percorso 34 mila km ed è disponibile un check-batteria che attesta il 98% di capacità residua. Per le vostre offerte scrivete alla mail info@vaielettrico.it .

Opel Corsa elettrica 2021: ha fatto 34 mila km, ricaricando a casa

Ecco il messaggio di Luca: “Vorrei vendere la mia Opel Corsa-e per passare ad una macchina con più autonomia e spazio (Cupra Born). La macchina è in ottimo stato sia fuori che dentro (salvo qualche segno di normale utilizzo sulla carrozzeria). E pure la batteria è in ottime condizioni avendola quasi sempre caricata in garage fino all 80%. Non mi ha mai dato nessun problema e tutti i tagliandi ed aggiornamenti software sono stati effettuati presso la concessionaria che me l’ha venduta. Tra gli optional più interessanti c’è sicuramente il caricatore di bordo potenziato ad 11 kW in trifase. Oltre che l’active drive pack che include il cruise control adattivo, con anche il centraggio nella careggiata (veramente comodo in autostrada). Infine è dotata anche di park and go pack con sensori di parcheggio sia davanti che dietro e di retrocamera. Chiedo 16.500 €, ma sono disponibile a trattare. Per informazioni, ulteriori foto o per vederla di persona a Trento, potete scrivermi un email a dega.luca@gmail.com“.

