Anno: 2021

2021 Km : 28.500

: 28.500 Check batteria: n.d.

n.d. Località : Este (PD)

: Este (PD) Prezzo: 17.000 euro

Opel Corsa-e del 2021 vendesi: la propone, un lettore della provincia di Padova.

Ecco la breve descrizione che Giovanni ci ha inviato dell’auto che mette in vendita: “Coerentemente con le richieste di altri appassionati vostri lettori, vorrei vendere la mia Opel Corsa elettrica dopo un anno di utilizzo piacevolissimo. La vendo solo per problemi di spazio (siamo in quattro in famiglia , comprata come seconda macchina è diventata la prima per piacere di guida). L’auto è del 2021 con 28.500 km. Ha qualche segno sulla carrozzeria, che potrei sistemare prima della vendita“. Il prezzo richiesto dal lettore padovano è di 17 mila euro trattabili. Per contatti e ulteriori informazioni scrivete a grigoletto81@gmail.com oppure a info@vaielettrico.it

