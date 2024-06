Anno: ottobre 2020

ottobre 2020 Km : 37.000

: 37.000 Check batteria: 97%

97% Località : Vercelli

: Vercelli Prezzo: 16.500 euro

Opel Corsa-e 2020 vendesi. La propone Andrea, un lettore di Vercelli che vuole passare alla Skoda Enyaq. L’auto ha percorso in tutto 37 mila km. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it oppure sul canale Facebook dedicato.

Opel Corsa-e 2020 con 37 mila km a 16.500 euro

Ecco l’annuncio di Andrea: “Voglio mettere in vendita la mia Opel Corsa-e immatricolata a ottobre 2020. È in ottime condizioni di funzionamento, qualche piccolo segno sulla carrozzeria ma complessivamente anche esternamente possiamo dire ottime condizioni. L’auto è stata comprata usata da un precedente proprietario a ottobre 2023 per cominciare a valutare la mobilità elettrica nel suo complesso. E adesso vorrei fare un salto in avanti prendendo una Enyaq. L’auto ha percorso 23.000 km col precedente proprietario e 13.000 km con me, ha quindi un totale di circa 37.000km. Allestimento Elegance con optional aggiunti, Apple Carplay/Android Auto, ADAS livello 2, carica rapida in DC e in AC fino a 7,4kW. Fari full LED, radar con frenata automatica anticollisione e retrocamera per il parcheggio, oltre a sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Insieme alla macchina anche treno gomme invernali, sia le estive sia le invernali condizioni buone almeno 50%. Usura della batteria di circa il 3% testato con app ABRP e dongle bluetooth. Prezzo richiesto: 16.500 euro. Per ulteriori foto contattatemi: andredavanz@gmail.com “.

