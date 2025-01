Anno: 07/2020

Km: 63.000

Stato Batteria: 90,5%

Luogo: Varese

Prezzo: 13.900 euro

Opel Corsa-e del 2020 con 63 mila km vendesi. La propone Andrea, da Varese. Per i vostri annunci potete scrivere alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Opel Corsa a 13 mila euro: è del 2020, con 63 mila km

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Opel Corsa-e Elegance 2020/07, arancione/tetto nero, in ottime condizioni. Tutti i tagliandi fatti regolarmente presso OPEL. L’auto ha ancora 3 anni di garanzia su batteria e parti elettriche. Batteria 45kWh nominali ,40kWh attuali, 300km di autonomia attuale. Ricarica in AC a 7 kW, in DC 100 kW, caricatore AC Opel da 1,8kW con presa Schuko, cavo di ricarica AC monofase da 5m. Pompa di calore. Fari Full Led e Matrix a zone, fendinebbia anteriori. Pack Rear View Camera, Pack Navigatore 10″ con mappe e Android Auto/Apple. Keyless Entr&Start. Interni misto ecopelle/tessuto. OPEL Connect per il controllo da remoto di batteria, climatizzazione, destinazione del navigatore. Programmabilità dell’avvio della ricarica e del condizionatore. Ricarica cellulare a wireless, pedaliera in metallo, bracciolo, 2 USB posteriori. Auto tenuta sempre in garage, mai grandine, no animali, mai fumatori a bordo. La capacità attuale della batteria è al 90,5%, deltaV 0,1V, letto dall’OBD dell’auto“. Per contatti scrivete al venditore alla mail lubro77@gmail.com