Opel Astra, ecco la versione elettrica, con autonomia fino a 416 km. È la terza auto EV del marchio tedesco del gruppo Stellantis, dopo la Corsa-e e la Mokka-e.

Opel Astra: autonomia fino a 416 km, con batteria 54 kWh

Dopo la versione plug-in hybrid, la Opel aprirà in primavera le prenotazioni per l’Astra full Electric, anche in versione station wagon (Sports Tourer Electric). Il nuovo modello ha una potenza di 115 kW/156 CV e 270 Nm di coppia massima, con una velocità di punta di 170 km/h. Tre le modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Quanto alla batteria, la capacità è di 54 kWh, con 102 celle alloggiate in 17 moduli e 416 km di autonomia. Tanto per dare un raffronto con un’auto della stessa categoria: la Volkswagen ID.3 con una batteria da 58 kWh è omologata per 420 km, ma con una motore più potente (150 kW-204 Cv). Quanto ai consumi, siamo a 14,9 kWh/100 km, sempre nel ciclo WLTP, con una percorrenza quindi di 6,71 km con un kWh. La ricarica può arrivare a 100 kW di potenza, con cui basta mezz’ora per rifornire all’80%. Ma la nuova Opel è dotata di serie anche del caricatore di bordo trifase da 11 kW da collegare alla wall-box domestica.

Grande capacità di carico e interni con doppio schermo

Le batterie sono posizionate come al solito sotto il pianale, soluzione che consente di non sprecare spazio per i passeggeri e per il bagagliaio. Anche con i sedili posteriori in posizione, la versione Sports Tourer Electric offre un volume del bagagliaio di 516 litri, mentre con i sedili abbattuti la capacità arriva fino a 1.553 litri. Quanto all’interno, davanti al posto guida si trovano due widescreen da 10 pollici, con ’ultima generazione dell’intuitiva interfaccia uomo-macchina a visualizzare le funzioni principali. Come il livello di carica della batteria o l’autonomia, mentre altre impostazioni come il climatizzatore si possono ancora regolare premendo un tasto. Con l’ Head-Up Display E-HUD e il sistema di riconoscimento della voce naturale, chi guida può tenere gli occhi fissi sulla strada e sul traffico.

