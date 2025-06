Onyx RCR 80V. L’eBike che sfreccia a 105 km/h

Onyx è un’eBike che viaggia a oltre 100 km/h, ha un’autonomia che arriva a superare i 200 km e costa meno di 5.000 dollari. Negli USA è realtà, ma quanto può durare?

Nel mondo delle due ruote elettriche, i confini stanno diventando sempre più sfumati. Tra eBike e scooter e anche tra scooter e moto. Lo dimostra in modo eclatante il nuovo Onyx RCR 80V, un veicolo definito “moped” (mezzo con pedali e acceleratore) ma capace di toccare 105 km/h e scattare da 0 a 48 km/h in appena 1,7 secondi. Cifre che lo avvicinano più a una moto leggera che a uno scooter urbano e tanto meno a una eBike. Eppure viene venduto negli USA come una bici elettrica a pedalata assistita.

Molto più di una eBike

Il nuovo RCR 80 V è l’evoluzione potenziata del precedente Onyx RCR a 72 V. Ora monta una batteria da 3,6 kWh, con picchi di tensione fino a 92 V. Il motore elettrico nel mozzo posteriore ha 8 kW nominali, ma può arrivare a 18 kW in come potenza di picco. La ciclistica è curata: ruote da 17” con pneumatici larghi 4”, forcella a steli rovesciati, doppi ammortizzatori posteriori regolabili e freni a disco idraulici da 220 mm. Il minimo indispensabile, verrebbe da dire, per governare potenza e velocità. Non manca un display TFT touch, luci full LED, modalità di guida selezionabili, antifurto elettronico e persino la retromarcia. L’autonomia varia molto: si va da circa 90 km in modalità Sport fino a oltre 200 km in Eco, secondo i dati del costruttore.

Questione di etichette (e di leggi)

Negli USA, la RCR 80 V viene venduta come eBike classe 2, grazie alla presenza dei pedali e alla limitazione software della velocità entro i 32 km/h. Ma basta un click per “sbloccarlo” e farlo diventare un mezzo da oltre 100 km/h. A quel punto, però, negli Stati più severi – come la California – diventa a tutti gli effetti un veicolo a motore, da immatricolare e assicurare.

Un escamotage legale? Sì, ma anche un segnale: il mercato cerca mezzi leggeri, elettrici, veloci e accessibili. E i costruttori, come Onyx, trovano soluzioni ibride per rispondere alla domanda, aggirando momentaneamente normative ancora poco aggiornate.

Il prezzo negli USA parte da 4.999 dollari, ma in promozione si può trovare anche a 4.699 $. Una cifra importante, ma comunque inferiore a quella di molti scooter elettrici o moto leggere, e giustificata dalla componentistica e dalle prestazioni.