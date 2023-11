OneWedge: l’ultimo miglio elettrico farà boom

Solo il 5% degli oltre 350 mila veicoli commerciali per le consegne dell’ultimo miglio circolanti in Italia è elettrico, nonostante le numerose agevolazioni succedutesi negli anni. L’ultima riguarda il bonus colonnine per imprese e professionisti, le cui domande dovranno essere inoltrate entro la fine di questo mese.

Tuttavia si prevede un mercato in forte espansione nei prossimi anni. Il pioniere italiano del settore OneWedge ha elettrificato quest’anno le flotte di una dozzina di aziende dimostrando che la logistica dell’ultimo miglio può essere «uno dei veri apripista della rivoluzione della mobilità elettrica». Parola del fondatore e CEO Gianni Catalfamo.

Appuntamento a E-Charge (anche con Vaielettrico)

OneWedge sarà presente alla fiera E-Charge di Bologna (16-17 novembre-Padiglione 16, stand A05) presentando la sua soluzione Electric Plaza per stazioni di ricarica elettrica dedicata alle flotte per le consegne nelle aree urbane. Gianno Catalfamo parteciperà inoltre alle due Tavole Rotonde organizzate da Vaielettrico nell’ambito della Fiera. Giovedì 16 dalle ore 12 alle 13.30 si parlerà di “Nuove frontiere della ricarica: Plug&Charge, ricarica mobile e off the grid, rete di prossimità in strada e ricarica in azienda, conversione dei vecchi distributori in hub di servizi per la mobilità“. Venerdì 17 dalle 11.15 alle 12.30 il tema sarà: “Le reti di ricarica dal pionierismo alla maturità: manutenzione, affidabilità, revamping delle infrastrutture, sicurezza informatica”.

«La scelta del passaggio all’elettrico è stata fatta con chiarezza dalla UE e da gran parte del sistema economico e politico _ dichiara Catalfamo _, ma ancora c’è chi sta alla finestra ad aspettare gli eventi. Eppure sono sotto gli occhi di tutti i sovvertimenti climatici in atto, senza contare che il petrolio viene da aree geografiche estremamente instabili. Il settore logistico come da norma prende l’iniziativa, e in fretta».

OneWedge (qui il sito), fondata nel 2017, ha realizzato le sue stazioni di ricarica multipla a Torino, Milano, la Sicilia proponendosi come la principale società di engineering nel settore della trasformazione della mobilità elettrica per aziende di logistica.

L’Electric Plaza di OneWedge anche in affitto

La taglia media di una stazione Electric Plaza è di una ventina di furgoni elettrici. Complessivamente fino a questo momento OneWedge ha calcolato che le Electric Plazas fino ad oggi realizzate evitano l’immissione di 980 tonnellate di CO 2 l’anno.

La soluzione permette di avere una flotta anche minima perfettamente in efficienza e con il controllo totale dei mezzi.

Le Electric Plaza possono essere acquisite sia in proprietà (un investimento che si ripaga entro 18 mesi) sia in affitto, in modalità “Charge As A Service”. In quest’ultimo caso la Electric Plaza è realizzata interamente a spese di OneWedge e il cliente paga per il suo uso: un canone mensile che comprende sia la ricarica che la sosta; il canone viene determinato in funzione della percorrenza annuale, salvo conguagli trimestrali, e garantisce comunque un risparmio del 20% sul costo del carburante fossile. Forte dei risultati in Italia, OneWedge guarda già ad altri mercati, in particolare la Germania.

