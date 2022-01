One Moto Electa: il clone inglese della Vespa anni 60

Una Vespa che non è una Vespa. Ma che ci va molto vicino. Quasi un clone. Lo stile intramontabile dell’iconico scooter italiano rivive decisamente nell’ultimo modello a zero emissioni creato dalla start up inglese One Moto. Electa è stato presentato giorni fa all’ EV Expo India 2021.

Si chiama Electa e il suo look retrò non passa inosservato agli appassionati della classica Vespa anni 60: un ritorno al passato che è una precisa scelta stilistica aziendale, per certi versi in netto contrasto con quello che l’attuale mercato a due ruote green sta proponendo in fatto di canoni estetici.

Electa lascia da parte gli spigoli e le forme futuristiche che oggi vanno per la maggiore per abbracciare le linee rotonde e morbide degli scooter che tanto piacevano alla cultura Mod inglese. Declinandole, però, su uno scooter elettrico moderno e tecnologicamente avanzato.

Ideale per la città

Per allargare una gamma di modelli a zero emissioni già abbastanza ricca (tra ciclomotori, bici e monopattini) One Moto punta su uno scooter che anche in fatto di prestazioni non dispiace. Electa ha un motore brushless della Bosch da 4 kW e raggiunge una velocità massima di 85 km/h.

L’autonomia dichiarata per il contesto urbano è di 150 km grazie alla batteria agli ioni di litio (72V- 45Ah) estraibile. Lo scooter pesa 115 kg in ordine di marcia e vanta anche un’ottima capacità di carico (150 kg).

Come molti dei suoi “coetanei” di ultima generazione, anche Electa dispone di una App per smartphone dedicata, che connettendosi al veicolo tramite Bluetooth permette al conducente di gestire varie funzionalità e analizzare i parametri di guida.

Prezzo competitivo

One-Moto, al momento, ha concessionarie nel Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e India, mercati dove propone Electa per l’equivalente di circa 4.000 Euro.

Un prezzo decisamente interessante per la “sosia” della nostra Vespa, che si spera possa essere confermato una volta sbarcata sui principali mercati europei.

Doverosa appendice: in passato il gruppo Piaggio aveva intentato azioni legali contro quei produttori che avevano troppo smaccatamente copiato il design iconico della Vespa. Clamoroso fu il sequestro di alcuni modelli durante il salone Eicma del 2018 (leggi). Vedremo se la casa di Pontedera farà altrettanto con Electa.

