ONE, ecco la batteria ibrida “due in uno” da 1.000 km

Next Energy (ONE) è una startup americana che sta sviluppando una batteria ibrida capace di raggiungere fino a 600 miglia (966 km) di autonomia.

Già recor con Tesla, ora tocca a BMW

Un prototipo da 203,7 kWh con densità di energia di 416 Wh/l è stato testato mesi fa su una Tesla Model S, totalizzando 752 miglia (1.252 km) con una sola carica (leggi). La batteria sperimentale entro l’anno debutterà anche sul SUV elettrico BMW iX. La casa tedesca, peraltro, ha partecipato alla campagna di finanziamento che ha portato 65 milioni di dollari nelle casse di ONE, e collaborarà con la start up nella sviluppo della nuova batteria. Hanno finanziato ONE anche Bill Gates e Jeff Bezos.

L’idea di ONE è combinare nello stesso pacco batterie due elementi con caratteristiche e chimiche divrese. Uno, chiamato Aires, e destinato a fornire l’energia per gli spostamenti quotidiani a breve raggio. L’altro, Gemini, con una chimica completamente diversa, per i viaggi più lunghi. Quest’ultimo entrerebbe in gioco più o meno come i motori termici “range extender”.

Il rebus delle batterie: per ogni chimica, pregi e difetti

Come si sa, infatti, la chimica delle batterie può essere estrememente varia. Ognuna presenta caratterstiche prestazionali diverse in termini di densità di energia, energia specifica, potenza specifica, efficienza di scarica, velocità di autoscarica, durata del ciclo, durata del calendario e, non meno importante, costo. Alcune sono ottime per alcune di queste e svantaggiose per altre. Nessuna però è in grado di ottimizzarle tutte. Perciò la scelta finale è sempre un compromesso. In laboratorio si cercano invece soluzioni che che mettano insieme tutti i pregi di tutte le chimiche, ma per ora senza progressi significativi.

Our Next Energy ha deciso di tagliare la testa al toro con batteria “due in uno”.

Fondata da un ex ricercatore di Apple, Mujeeb Ijaz, nel luglio del 2020, la società con sede nel Michigan ha pubblicato in giugno ulteriori dettagli sulle chimiche che sta testando.

Con ONE una chimica per tutti i giorni, una per i viaggi

Celle di trazione al litio-ferro-fosfato (LFP) della sezione Aries gestiranno gli spostamenti quotidiani di routine e la piena richiesta di potenza del veicolo fornendo il 99% dell’utilizzo quotidiano.

Le celle di estensione della sezione Gemini forniranno invece energia per lunghi viaggi, traino e altri usi occasionali. Poiché vengono utilizzate solo occasionalmente e non devono fornire potenza elevata, hanno requisiti radicalmente ridotti rispetto alle celle automobilistiche convenzionali (bassa potenza, durata del ciclo, temperatura ambiente) ma si concentrano sulla massimizzazione della densità di energia e la riduzione dei costi. Sono basate su un materiale proprietario ricco di manganese, e un design con collettore di corrente in rame nudo noto come “senza anodi”.

Gestiranno le condizioni estreme che costituiscono l’ultimo 1% dell’utilizzo, riducendo lo stress da edge case sulle celle LFP per consentire loro di operare all’interno della loro gamma ideale di condizioni. Possono garantire anche solo 200 cicli di vita. E non rispettare requisiti di alta o bassa temperatura perchè la richiesta di energia sarà molto bassa. Questo consente di spingere le caratteristiche della densità di energia più in alto.

Un convertitore CC-CC ad altissima densità di potenza sviluppato da ONE permette alle sezioni della batteria di operare in sinergia tra loro.

Tanti vantaggi e un’autonomia che raddoppia

ONE afferma che questa particolare configurazione a doppia chimica ridurrà l’uso di litio del 20%. Ridurrà anche l’uso di grafite del 60% e minimizzerà l’uso di nichel e cobalto. Con lo stesso ingombro di una pacco batteria tradizionale la tecnologia ibrida di ONE consentirà di ampliare l’automomia dal 75 al 100%, ha detto in una recente intervista il responsabile tecnico dell’azienda Steven Kaye.

«Il nostro approccio _ ha dichiarato Kaye _ è cercare di prendere tecnologie che potrebbero essere lontane cinque o dieci anni dalla produzione e portarle avanti e usarle oggi».

Il punto di caduta finale della tecnologia ONE, spiega Kaye, saranno batterie con rapporti diversi tra celle tipo uno e tipo due. Questo consentirà di adattare l’autonomia del veicolo ai diversi utilizzi. Nella city car, per esempio, prevarrà il modulo con celle di tipo uno. E nelle auto di fascia medio bassa la combinazione più economica potrebbe essere quello che prevede un range massimo fra 200 e 400 miglia (320 e 640 km).

