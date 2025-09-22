Omoda e Jaecoo presentano il sistema SHS-H

Omoda e Jaecoo hanno svelato al pubblico italiano l’universo SHS – Super Hybrid System, una piattaforma tecnologica che introduce una nuova generazione di powertrain ibridi.

Con una serata all’Alcatraz di Milano Omoda e Jaecoo hanno mostrato agli appassionati e agli addetti ai lavori il Super Hybrid System nelle sue due declinazioni. Il primo, e già conosciuto, è un ibrido plug-in chiamato SHS-P con autonomie complessive stimate intorno ai 1.200 chilometri. Il secondo, e vera novità della serata, è l’SHS-H un sistema full hybrid che combina efficienza e potenza senza necessità di ricarica esterna.

Omoda 5 SHS-H: debutto italiano

La Omoda 5 SHS-H, è stata una delle novità più importanti della serata: un SUV equipaggiato con motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller, due unità elettriche e batteria da 1,8 kWh. La potenza complessiva è di 224 CV, con consumi dichiarati di 5,3 l/100 km WLTP e autonomia complessiva di oltre 900 km.

Sarà disponibile da fine settembre in due versioni (Pure e Premium), offre dotazioni come ADAS avanzati, doppio display da 12,3”, connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto.

Jaecoo 5 SHS-H: il SUV compatto full hybrid

Stesso principio per il Jaecoo 5 SHS-H che amplia la gamma con un SUV lungo 438 cm, disponibile anche in versioni benzina e 100% elettrica. Il sistema ibrido combina un motore 1.5 TGDi da 143 CV con unità elettrica da 204 CV, batteria da 1,8 kWh e trasmissione DHT150.

Tra le caratteristiche principali: passo di 2.620 mm e bagagliaio da 480 a 1.180 litri; abitacolo con rivestimenti ecopelle certificati TÜV; tetto panoramico da 1,45 m²; sospensioni indipendenti e telaio ad alta rigidità.

Espansione della gamma SHS-P

Oltre alle novità full hybrid, OMODA & JAECOO hanno confermato lo sviluppo della gamma plug-in hybrid. La Omoda 7 SHS-P è attesa nel 2026 con design “Art in Motion X” e dotazioni hi-tech. La Jaecoo 8 SHS-P invece è un SUV a 7 posti con trazione integrale Torque Vectoring e sospensioni attive CDC. La Jaecoo 7 SHS-P, già disponibile, offre oltre 1.200 km di autonomia complessiva e fino a 108 km in elettrico. L’ammiraglia Omoda 9 SHS-P supera i 500 CV con trazione integrale intelligente, batteria da 34,46 kWh e autonomia EV fino a 145 km.