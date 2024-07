Debutto ufficiale di Omoda e Jaecoo in Italia. Per il primo veicolo elettrico però dovremo aspettare ancora qualche mese.

Ne avevamo già scritto in anteprima, ma il vero e proprio debutto italiano di Omoda e Jaecoo è stato ieri sera, con un grande evento organizzato a Milano. I due brand cinesi del Gruppo Chery arrivano veloci e con decisione. È infatti un progetto che parte dalla Cina, ma che ha come obbiettivo quello di diventare sempre più europeo.

“La strategia di espansione del Gruppo Chery – ha annunciato dal Vice President di Chery Automobile, Zangshan Zhang – prosegue nel Vecchio Continente creando sinergie locali per diventare una vera azienda europea. In futuro, la produzione, la ricerca e la supply chain saranno locali, mettendo sempre al centro il cliente e garantendo capacità di reazione rapide”.

I due brand si differenziano per per target e stile. Omoda nell’animo dei costruttori si rivolge ai giovani più attenti al fashion, Jaecoo invece è un brand più “gentleman” che punta su grandi prestazioni in fuoristrada ed eleganza. In meno di un anno Omoda-Jaecoo ha già realizzato 40 punti vendita con l’obbiettivo di raddoppiarli entro la fine del 2024 e di superare quota 100 nel 2025. Un concessionario in ogni capoluogo di provincia e più di uno nelle principali città. Di pari passo alla rete vendita sta crescendo anche quella di assistenza con un magazzino ricambi qui in Italia in grado di garantire consegne in 24 ore.

Omoda 5 EV

A debuttare per prima in Italia sarà l’Omoda 5, un C-Suv con motore termico e dal prezzo interessante (27.900 €). Sarà affiancato tra pochi mesi anche dal gemello elettrico: l’Omoda 5 EV. Non si conoscono ancora prezzo e data esatta di commercializzazione, ma dovrebbe essere prima della fine del 2024.

Esteticamente la differenza più grande tra la versione termica e quella elettrica è nella parte anteriore, dove scompare la griglia e al suo posto troviamo una superficie carenata dalle linee ancora più futuristiche e che nasconde la presa di ricarica. Ha lunghezza di 4,40 m e un profilo laterale in cui si è cercato di trasmettere dinamicità, leggerezza e stile. Gli interni sono minimalisti e dominati dai due display curvi. Quello da 10,25” piazzato dietro al volante è dedicato alla strumentazione, mentre l’altro, da 12,3” posto in posizione centrale, è riservato al sistema di infotainment. Tanta tecnologia immersa nelle tre colorazioni disponibili: Total black con inserti cromati; Blu Santa Cecilia, con rifiniture beige; Blu di Prussia con tocchi arancioni.

Motore, batterie e prestazioni

L’Omoda 5 EV è spinta da un motore sincrono e a magneti permanenti collocato sull’asse anteriore. Il propulsore sviluppa 150 kW (204 CV) di potenza massima e 340 Nm di coppia. È in grado di passare da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e raggiungere una velocità massima pari a 170 km/h.

La batteria da 62 kWh è di tipo LFP (litio ferro fosfato) per un’autonomia dichiarata di 430 chilometri. Omoda non esclude che in futuro siano commercializzati anche allestimenti con batterie di altri tagli.

La ricarica in corrente alternata arriva a 9,9 kW mentre quella in corrente continua a 80 kW. In questo caso sono necessari 28 minuti per passare dal 30% all’80% di carica. Interessante la funzione Vehicle-to-load (V2L), che consente all’auto di erogare fino a 3,3 kW di potenza e alimentare, grazie ad un apposito adattatore, apparecchi e dispositivi elettronici.

Tecnologia e sicurezza

La Omoda 5 EV già nel 2022 è stata valutata con 5 Stelle EuroNCAP. Questo grazie a tutta una serie di dotazioni di sicurezza passiva, ma soprattutto merito di quelle attive. Tecnologie come l’ABS con Electronic Brakeforce Distribution (EBD), il Brake Assist System (BAS) e il Multi-Collision Brake System (MCB) e ovviamente i veri e propri ADAS, che assistono il conducente durante la guida. Nel pacchetto “Advanced Driving Assist System” ci sono 16 sistemi di ausilio: Cruise Control Adattivo con limitatore di velocità, Integrated Cruise Assist (ICA), riconoscimento della segnaletica stradale, il sistema attivo di mantenimento di carreggiata (Lane Departure Warning e Lane Departure Prevention), il monitoraggio dell’angolo cieco Blind Spot Detection (BSD) e il controllo del livello di attenzione del conducente Driver Monitoring System (DMS).

Omoda 5 EV – Specifiche tecniche

-Dimensioni (mm) 4400 x 1830 x 1588

-Passo (mm) 2630

-Altezza minima da terra (mm) 135

-Volume del bagagliaio (litri) 380

-Peso in ordine di marcia (kg) 1.710

-Dimensione della batteria (kWh) 62

-Potenza massima (kW) 150

-Coppia massima (Nm) 340

-Velocità massima (km/h) 170

-Trazione anteriore

-Sospensioni anteriori Indipendenti McPherson

-Sospensioni posteriori Indipendenti multilink

-Sistema frenante Dischi ventilati

-Pneumatici e cerchi 215/60 R17 o 215/55 R18

-Pneumatico di scorta T125/80 R17

-Tipo di sterzo Servosterzo elettronico (EPS)

