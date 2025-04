OMODA 9. Debutta in Italia il SUV ibrido da 1.300 km di...

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

OMODA 9: stile europeo, tantissima tecnologia e un prezzo decisamente interessante. Il SUV ibrido plug-in promette autonomia record e un confort da prima della classe. Il tutto a un prezzo che si aggirerà intorno ai 50.000 euro.

Il brand cinese ha scelto la Milano Design Week per il debutto italiano del suo OMODA 9. Un SUV ibrido, top di gamma del brand cinese che intende intercettare i gusti europei grazie a tantissima tecnologia, cura del design, ottime finiture e un rapporto qualità prezzo molto vantaggioso.

Il design dell’OMODA 9

Esteticamente l’OMODA 9 ripropone lo stile del brand, in particolare il frontale ricorda l’OMODA 5 con la stessa griglia a rombi che però è meno netta e sfuma al lati. La firma luminosa traccia una linea orizzontale sopra alla scritta OMODA che si collega alle due linee luminose verticali, che a loro volta incorniciano i fari.

Il laterale è imponente (l’OMODA 9 è lungo quasi 4,8 metri), ma il profilo è reso sportivo più filante dalla parte posteriore che si va visivamente ad assottigliare. Un SUV di classe D che strizza l’occhio al crossover.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Al posteriore ritroviamo la linea luminosa a collegare i gruppi ottici, molto sottili e caratterizzati nuovamente dagli elementi luminosi a pixel. Ai lati ci sono quattro terminali di scarico che OMODA ha deciso di mettere in bella vista per rendere più sportivo anche il posteriore. Grande bagagliaio da 660 litri, molto fruibile grazie alla soglia di carico in linea con il piano.

Motori e autonomia

L’OMODA 9 ha un motore da 1.5 litri che eroga 143 CV e 215 Nm di coppia. Al benzina si aggiungono due motori elettrici all’anteriore e uno al posteriore. In totale si superano i 500 cavalli con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Il cambio è un DHT a tre rapporti

L’autonomia combinata dichiarata da Omoda è di oltre 1.300 km e in elettrico si arriva a 150 km grazie a una batteria da 34,4 kWh.

Gli interni dell’OMODA 9

Gli interni sono molto curati. Quello che colpisce è la presenza della pelle praticamente su ogni superficie. La qualità e la cura dei dettagli sono davvero buone. La tecnologia è ben integrata con un display da 24,6 pollici che rende la plancia molto futuristica senza intaccare lo stile degli interni. Ci sono tanto spazi per riporre gli oggetti e l’immancabile ricarica wireless per due smartphone.

Questo slideshow richiede JavaScript.

OMODA ha curato tantissimo anche l’aspetto sonoro. Da un lato facendo grande attenzione all’insonorizzazione e dall’altro dotando la OMODA 9 di un impianto audio Sony con 14 altoparlanti. Un sistema particolare perché integra due speaker nel poggiatesta del guidatore per permettergli di ascoltare musica o di parlare a telefono con una maggiore privacy e senza disturbare gli altri passeggeri.

Prezzo e disponibilità dell’OMODA 9

L’OMODA 9 arriverà in Italia alla fine di maggio. Non è ancora stato ufficialmente comunicato il listino prezzi ma il costo dovrebbe essere intorno ai 50-52.000 euro.

-Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-