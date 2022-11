Omoda 5, altro Suv cinese in arrivo

Omoda 5, un altro Suv elettrico cinese in arrivo. È della marca Chery, che dichiara un’autonomia fino a 450 km e garanzia di 5 anni o 150.000 km.

Omoda 5, batteria 64 kWh e 450 km di autononomia Omoda 5, batteria 64 kWh e 450 km di autononomia

Chery debutterà ufficialmente sul mercato italiano nel 2023 con questo Suv di medie dimensioni: l’Omoda 5 è lungo 4,4 metri, larga 1,83 e alta 1,59, con 2,63 di passo. È grosso modo la tagli della Jeep Compass, per rendere l’idea. La marca cinese assicura che “dentro 5 occupanti possono viaggiare comodi, anche grazie al fatto che la disposizione del powertrain elettrico massimizza lo spazio per passeggeri e bagagli. L’Omoda 5 dispone infatti di un vano di carico con capienza di 363 litri“. L’auto è dotata di una batteria da 64 kWh capace di garantire un’autonomia fino a 450 km. Le celle, poste sotto il pianale, alimentano un motore elettrico sincrono a magneti permanenti posizionato all’anteriore che sviluppa una potenza di 150 kW (204 CV). Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7”8. Lo stato di carica della batteria può passare dal 10% all’80% 35 minuti con le colonnine a corrente continua.

Comandi vocali e ADAS di ultima generazione Comandi vocali e ADAS di ultima generazione

Al centro della plancia spicca un grande elemento a sbalzo che ingloba due display. Quello dietro al volante, come al solito, è dedicato alla strumentazione, mentre quello centrale, dotato di tecnologia touch, è riservato al sistema di infotainment. È possibile gestire anche l’accensione della climatizzazione a distanza. L’auto dispone di comandi vocali evoluti e grazie alla presenza del sistema Cerence ASR può eseguire numerosi ordini che il conducente deve solo dettare a voce. Come gestire radio, climatizzatore, lettore multimediale. Ma oltre all’infotainment, La Omoda 5 dispone anche di ADAS di ultima generazione, con 16 dispositivi di ausilio alla guida. Presenti sistemi come il monitoraggio degli angoli ciechi, il segnalatore di pericolo in retromarcia, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti. Oltre al mantenimento attivo della carreggiata e il cruise control adattivo.

Quanto valgono le elettriche cinesi già in vendita in Italia? Leggi l’articolo, con prezzi e caratteristiche dei modelli Aiways, BYD, DSK, MG e Seres. E se vuoi seguirci con continuità, iscriviti alla nostra Newsletter e al canale YouTube.