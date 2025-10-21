Omoda 4, il nuovo crossover cinese in Europa dal 2026

Chery accelera la sua espansione europea lanciando Omoda 4, un nuovo crossover compatto in versione ibrido/elettrico che arriverà sul mercato dal secondo semestre 2026. Ad un prezzo di partenza di circa 2o.000 euro.

Presentato in anteprima mondiale nella sede del costruttore a Wuhu, in Cina, il nuovo modello conferma la volontà del gruppo Chery International di consolidare la propria presenza nel Vecchio Continente, dove competitor come MG, BYD e XPeng hanno già aperto la strada alla nuova ondata di mobilità elettrica asiatica.

L’Omoda 4 – evoluzione del concept Omoda 3 – è destinato a giocare un ruolo chiave in questa strategia, con un posizionamento pensato per il pubblico europeo e un design che mescola tecnologia, stile e sostenibilità.

SUV compatto e grintoso con una versione Ultra

Omoda 4 si colloca nel segmento dei SUV compatti, una fascia dove dominano auto come Nissan Qashqai e Toyota C-HR. Con una lunghezza di circa 4,4 metri, il nuovo modello si distingue per un’estetica ispirata al linguaggio “Cyber Mecha”, che combina linee geometriche e superfici scolpite in un mix di design futurista e sportivo.

Il frontale, caratterizzato da una calandra imponente e fari a LED a forma di fulmine, richiama il look già visto sull’Omoda 7, ma con una personalità più compatta e dinamica.

La versione Omoda 4 Ultra, più sportiva, promette un impatto visivo ancora più deciso, con colorazione gialla, dettagli in carbonio e alettoni posteriori.

Un abitacolo “spaziale”

All’interno, Chery punta su un’atmosfera immersiva e tecnologica. L’abitacolo dell’Omoda 4 è stato progettato per evocare una sensazione a tratti “futuristica”, con materiali in fibra di carbonio, un originale pulsante di avvio nascosto sotto un coperchio e un grande schermo centrale verticale che sostituisce i comandi tradizionali. Una postazione quasi da auto gamer.

La plancia digitale, con un piccolo display di strumentazione e un touch screen centrale, segue la filosofia già vista sui modelli Jaecoo, l’altro marchio del gruppo dedicato ai SUV familiari europei.

Per ora ibrida. Attesa l’elettrica da 400 km di autonomia

Sotto la carrozzeria, Chery non ha ancora svelato tutti i dettagli tecnici, ma ha confermato che l’Omoda 4 sarà disponibile in diverse varianti per rivolgersi a un pubblico trasversale.

L’apripista dovrebbe essere la versione full hybrid, che si avvale di un motore benzina da 1.5 (143 CV) abbinato a un’unità elettrica da 150 kW (204 CV). In previsione si attendono anche la variante ibrida plug-in, in grado di offrire un’autonomia elettrica stimata intorno ai 100 km, e la 100% elettrica, con batteria da 67 kWh capace di offrire oltre 400 km di autonomia WLTP.

Obiettivo Europa

L’Omoda 4 è uno dei modelli protagonisti della strategia europea di Chery, che mira a introdurre i marchi Omoda e Jaecoo in diversi mercati – tra cui quello italiano – per ritagliarsi uno spazio stabile nel panorama automobilistico, oggi in piena transizione verso l’elettrificazione.

Il prezzo d’ingresso dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro, una cifra molto competitiva se confermata, che potrebbe attirare l’attenzione in particolare di chi cerca soluzioni elettrificate ma accessibili.

La versione elettrica, come detto, si farà attendere un po’ di più, probabilmente in funzione della risposta del mercato e dell’espansione della rete commerciale del marchio in Europa.