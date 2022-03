Olympia PowerNine, superbatteria e-bike da 900 Wh è una realtà consolidata nel tempo. Al momento del lancio era stata paragonata a Tesla e ha mantenuto le promesse.

Avevamo parlato della Tesla delle e-bike, paragone un po’ trito a dire il vero. Eppure l’italiana Olympia ha saputo mantenere le promesse. Quasi tre anni dopo che ve l’avevamo svelato, PowerNine 900 Wh continua a essere la marcia in più delle e-bike Olympia. Mentre i concorrenti aumentano watt-ora senza raggiungere il picco dell’azienda di Piove di Sacco.

Olympia PowerNine, successo continuo

PowerNine 900Wh, progettata e brevettata da Cicli Olympia, ha dimostrato nel tempo di meritarsi l’appellativo di «superbatteria». Il prodotto che ha segnato nuovi standard nel regno della pedalata assistita. Si tratta di un accumulatore trasversale a più modelli del brand padovano, raggiunge la straordinaria capacità di 900 Wh con 50 celle 21700 Samsung di derivazione automotive, il tutto in uno spazio paragonabile a quello di qualsiasi batteria integrata.

Anche da un punto di vista economico, Olympia è riuscita in un mezzo miracolo. Infatti la batteria PowerNine 900Wh è disponibile sui modelli EX 900, EX 900 Sport, Performer e Mistral che hanno prezzi variabili tra i 3300€ e i 4000€ circa. Non prezzi bassi, ma di certo inferiori a quelli di altri brand. Inoltre la volontà è dare vita al settore propulsivo potenzialità superiori alla media, calibrate sulle caratteristiche dei modelli Olympia e modulabile in base allo stile di pedalata del cliente.

PowerNine 900Wh ha un design che si inserisce armoniosamente nella sagoma del telaio e Ai vertici del mercato per il suo rapporto capacità/peso, infatti insieme al motore, siamo intorno ai 3,5 kg mentre le e-bike non superano i 24 kg. Un vantaggio non solo estetico: la collocazione è stata studiata per essere funzionale al miglior bilanciamento del mezzo.

Un progetto completo

L’azienda costruttrice di motori Oli ha perfezionato un livello di assistenza ad hoc per le e-bike Olympia. Il motore è dotato del livello “R” che produce una risposta più reattiva alla pressione sui pedali, in modo tale da raggiungere la piena potenza immediatamente e con uno sforzo contenuto. Le performance della drive unit vanno di pari passo con la sensazione di naturalezza nella guida e l’assistenza alla pedalata si adatta all’intensità dell’azione muscolare.

La super batteria di Olympia nel frattempo è stata migliorata ulteriormente nell’impermeabilizzazione per garantirne il funzionamento anche nelle condizioni di utilizzo più estreme. Le e-bike equipaggiate con PowerNine 900Wh si ricarican in 6 ore con il caricabatterie da 4 Ah in dotazione di serie.

Modelli che montano PowerNine

All’interno della gamma Olympia utilizzano PowerNine 900Wh i modelli della famiglia EX 900, Performer, Mistral e Speedster, alcuni di questi dotati dei superperformanti motori Ananda M100, che si distinguono per la notevole coppia di 110 Nm, o il più conveniente M81, anch’esso dotato di una coppia di indubbia efficacia, pari a 100 Nm. Alcune invece sono equipaggiate con il potente motore italiano OLI Sport, 85 Nm di coppia massima e con il quale, selezionando il livello massimo di assistenza alla pedalata tramite il display High Vision, moltiplica per il 400% la forza impressa sui pedali dal ciclista.

I modelli sono le e-mtb full suspension con telaio in carbonio EX 900 Karbo Sport. Le e-mtb full suspension con telaio in alluminio EX 900 e anche sulle ebike front Performer 900 Sport. Ma Olympia non si è limitata alle mountain bike elettriche. Ha deciso di montare la Power Nine 900 sulle e-urban fitness Mistral 900 GT e anche sulla e-trekking Speedster. La prima monta un motore Ananda, la seconda un OLI Sport.

