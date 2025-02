Olympia Nitro Competizione: nuova avventura

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Arriva la nuova Olympia Nitro Competizione con batteria da 820 Wh, motore Polini EP3+ MX, sospensioni top di gamma Rockshox e nuovo cockpit integrato. Bella con anima, ma non per tutte le tasche.

Alte prestazioni e volumi contenuti. Sono queste le idee guida del recente percorso Olympia che, con l’ultima Nitro Competizione, immette sul mercato una eMtb con allestimento di alta qualità e un carattere marcatamente sportivo. Un percorso iniziato un paio di anni fa con il modello Hammer e che oggi si consolida con una bici dalle sospensioni con un’escursione di 140 mm ed il risparmio di peso. Tutto in nome della massima performance.

La nuova Nitro Competizione da tutte le angolazioni 1 di 7

Questa volta il motore montato è il Polini Ep3+ MX da 90 Nm, messo a punto dal marchio italiano per il raggiungimento delle migliori prestazioni, è abbinato alla nuova batteria Olympia PowerSlim8 da 820 Wh, con celle di ultima generazione. Si tratta di una batteria estremamente compatta e dall’ottimo rapporto capacità-peso, che si integra nella sagomatura del tubo obliquo e nel design complessivo del telaio. Come detto nna delle connotazioni che Olympia ha accentuato in Nitro Competizione è quella della leggerezza, ottenuta grazie a un allestimento che comprende le sospensioni Rock Shox Deluxe Ultimate e Rock Shox Pike Ultimate, oltre al manubrio in carbonio XFeel integrated di progettazione interna.

Telaio in carbonio per Olympia Nitro

Il telaio, il carro e il link sono interamente in carbonio Toray 800. L’elemento superiore del triangolo ospita uno dei fulcri della sospensione centrale: una scelta estetica che ha anche un preciso risvolto funzionale: ottimizzare l’azione dei leveraggi. Il flip chip nella modalità Short Travel permette di utilizzare l’impostazione con 140 mm di escursione anteriore e posteriore. Questo tipo di assetto incontra le esigenze di chi preferisce una eBike compatta e agile, quindi molto pratica da guidare. Viceversa con il flip-chip in posizione Long Travel e una sospensione da 205x65mm il telaio raggiunge nel retrotreno un’escursione da 160mm, più adatta a chi cerca un assetto ottimale nelle discese.

Il cambio è lo Shimano XT a 12 velocità. L’allestimento prevede ruote da 29”. Il design del telaio consente l’utilizzo di pneumatici fino a sezione 2.4” e riprende lo standard Boost 148 mm, per una maggiore stabilità e affidabilità. Nitro è disponibile in due colorazioni: rosso metallizzato – carbonio e silver cangiante – carbonio. Le tre misure disponibili (S/M , M/L, L/XL) prevedono un adattamento scalare delle geometrie per favorire il miglior posizionamento in sella. Secondo la scheda tecnica di Cicli Olympia questa Nitro Competizione pesa 22,2 kg. La Nitro Competizione è proposta da Cicli Olympia ad un prezzo di 7.835 euro.

Perché Olympia Nitro Competizione monta E-P3+ MX

Si tratta del motore di Polini con un ingombro laterale tra i più ridotti e rappresenta secondo Olympia la scelta ideale per chi cerca un mix di potenza, precisione e facilità d’uso. L’erogazione della coppia di assistenza avviene sempre in funzione della pressione applicata dal ciclista sui pedali, con una particolare reattività nel seguire le variazioni di pedalata. La risposta da parte del motore quando si inizia a pedalare è immediata, così come l’interruzione della spinta quando termina l’azione muscolare.

L’assistenza di E-P3+ MX è attiva fino a 120 pedalate al minuto. Le modalità di assistenza sono cinque: Touring, Dynamic, Race e due personalizzabili tramite l’App per smartphone. Una delle caratteristiche distintive di questo motore è di essere facilmente smontabile, semplificando le operazioni di manutenzione per eventuali riparazioni o sostituzioni eseguibili in qualsiasi service point Polini.

La batteria Powerslim8 allunga le tue uscite

La batteria di nuova generazione PowerSlim8, progettata da Olympia per le sue eBike di alta gamma, utilizza celle agli ioni di litio ad alta densità, offrendo una capacità totale di 820 Wh in un formato estremamente compatto. La sua posizione all’interno del design del telaio contribuisce al bilanciamento della bici, garantendo una guida agile, maneggevole e piacevole in ogni contesto.

La sua ampia autonomia consente di affrontare uscite prolungate e impegnative senza la necessità di ricorrere a voluminosi extender. PowerSlim8 si colloca ai vertici della categoria per il rapporto capacità-peso. La sua autonomia superiore alla media riduce il numero delle ricariche necessarie e si traduce quindi in un ciclo di vita molto esteso del prodotto. Il caricabatterie da 4 Ampere in dotazione consente di effettuare una ricarica completa in 5 ore.

