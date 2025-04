Oltre 310 km senza ricaricare: è record per la Verge TS Pro!

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La moto elettrica Verge TS Pro entra ufficialmente nel Guinness dei Primati per aver percorso oltre 311 km con una singola carica. Il record mondiale è stato stabilito sulle strade della periferia di Londra in condizioni tipicamente urbane.

Nessuna moto elettrica ci era riuscita finora: macinare oltre 310 km di asfalto senza mai ricaricare le batterie, nemmeno una volta. Ad abbattere questa barriera è stata recentemente la sportiva elettrica Verge TS Pro, che in un apposito test ha portato a termine un viaggio da record di 16 ore senza rifornimenti, attraversando diverse zone della città di Londra.

Il successo della prova ha avuto il riconoscimento ufficiale del Guinnes World Records, per la gioia del team reclutato per l’occasione, tra cui i due piloti che si sono alternati alla guida, gli inglesi Sam Clarke e Sara Sloman, volti conosciuti ed esperti del settore dei veicoli elettrici.

Un record… cittadino

Il percorso prevedeva l’attraversamento di alcune aree suburbane all’interno dell’anello stradale M25 di Londra. Un tragitto quindi cittadino, scelto appositamente per ricreare atmosfere quotidiane di utilizzo di una moto, in condizioni “tipiche” da grande città, quindi con semafori, attraversamenti pedonali e tratti trafficati.

Il test non ha lasciato nulla al caso. Innanzitutto si è utilizzata una TS Pro non modificata, disponibile in commercio, completamente carica, priva di cavo di ricarica e con il “serbatoio” sigillato.

Un sistema di tracciamento professionale e preciso ha monitorato tutto il percorso della moto certificando che durante il viaggio non sia mai stata effettuata alcuna ricarica.. I due piloti si sono alternati in sella alla moto a intervalli regolari.

Alla fine, la società Webfleet, specializzata nella gestione di veicoli, ha raccolto i dati relativi alla prestazione da record.

Per la Verge TS Pro anche 1366 km in un giorno

Non è la prima volta che Verge tenta imprese ardue con la sua TS Pro, moto di punta dell’azienda di Tallinn, capace di erogare 138 CV e una coppia di oltre 1000 Nm. Solo un mese fa, in un altro test, questa elettrica con il caratteristico motore incastonato nella ruota posteriore ha coperto in 24 ore la distanza tra Montecarlo e Madrid, macinando ben 1366 km. In quell’occasione, però, con diverse ricariche veloci.

A Londra, invece, non ce n’è stato bisogno. Anzi, Verge ha rivelato come la moto avesse ancora il 7% di carica residua al termine del suo tentativo da Guinness. Il team, per così dire, si è accontentato e si è fermato a 311 km percorsi.

Da oggi, un nuovo record da battere.

