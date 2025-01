Oltre 100 EV aziendali in arrivo: come gestirle? Ci scrive una grande società che per la prima volta ha inserito le auto elettriche nella sua flotta. Vaielettrico risponde. Ricrodiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Oltre 100 EV aziendali: come regolamentare la ricarica domestica e tracciare i consumi?

“Sono un vostro affezionato lettore da diversi anni ed apprezzo l’onesta è la trasparenza con le quali affrontate le tematiche relative alla transizione elettrica. Lavoro presso una multinazionale che dispone di una flotta a noleggio di più di 1.000 auto. Quest’anno, per la prima volta, ha introdotto la possibilità di scegliere fra modelli EV. In particolare ci sono più di 100 drivers che hanno ordinato una EV che arriverà nel secondo semestre 2025. Come azienda ci stiamo attrezzando con “carte carburante” che coprono anche gli EV. Come potete immaginare, infatti, solo una piccola percentuale dei nostri drivers lavora presso la sede (attrezzata con wallbox di ricarica), gli altri sono sparsi sul territorio italiano. E devono quindi poter contare su ricariche pubbliche. Visto che le EV si possono sfruttare al massimo con le ricariche domestiche, mi chiedevo se avete qualche consiglio da darmi in merito a come regolamentare questa tipologia di ricarica. Come tracciare i consumi separatamente da quelli privati? Fornire una wallbox ai dipendenti oppure un contributo per l’installazione? Magari avete informazioni di come si muovono altre aziende che utilizzano flotte. Grazie“. Mario Camesasca

Svolta tempestiva, con il 2025 tassazione tagliata al 10% per le EV e inasprita al 50% per le termiche

Risposta. Ci sono diverse società specializzate che offrono questo servizio chiavi in mano, occupandosi sia della parte tecnica (installando wall-box intelligenti), sia della parte amministrativa. Ed è consigliabile rivolgersi a loro, visto che spesso si tratta di cucire le soluzioni su misura per le esigenze aziendali. Una flotta di 100 e più auto elettriche in Italia è già un bella squadra, complimenti, e arriva nel momento giusto. Da quest’anno, infatti, la tassazione per le auto a zero emissioni è stata ridotta, a fronte di un aumento per le endotermiche. Per queste ultime la percentuale imponibile è stata incrementata dal 30% al 50%, mentre è stata abbassata dal 30 al 20% per le ibride plug-in (PHEV) e dal 30 al 10% per le elettriche (BEV). Quanto alla scelta della società a cui rivolgersi, consigliamo al lettore di dare un’occhiata alle tante interviste che abbiamo realizzato sul nostro canale YouTube. Per poi scegliere il partner che lo convince di più. Ma siamo certi che molti suggerimenti concreti arriveranno via via anche nei commenti (spazio sotto) suscitati da questo articolo.

