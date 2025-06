Olto, eBike del futuro di Infinite Machine

Olto è la eBike del futuro (ma anche scooter elettrico) secondo Infinite Machine che lo definisce “veicolo da pista ciclabile”. Due posti comodi e batteria velocissima da caricare

Infinite Machine è un’azienda che nasce a new York e dalla grande Mela prende inventiva e voglia di giocare con le parole. Infatti dice di produrre “le non-auto più interessanti al mondo” e con Olto lancia quello che sembra uno scooter elettrico, ma è una eBike perché ha i pedali. In effetti Olto può essere eBike in Italia perché settato entro i 25 km/h di assistenza massima, ma può essere uno scooter da targare come un cinquantino data la potenza inferiore ai 4 Kw (siamo intorno a 1,2 Kw) e quindi adatto anche ai quattordicenni. In questo caso i pedali vengoono bloccati e diventano appoggio per i piedi del conducente.

Olto è eBike New York style

Insomma la libertà è massima per il potenziale acquirente. Infatti siamo di fronte a Olto eBike del futuro sia per le forme, ma soprattutto per il concetto e la realizzazione di un mezzo che può essere ciò che vuoi e ciò che la legge chiede. Su alcune riviste di design è stato definito brutalista e qualcuno, meno fantasioso, lo ha associato al Cybertruck di Tesla ma con due ruote.

Di sicuro la eBike del futuro Olto ha un design minimalista e di grande impatto che “si ispira a New York” secondo i suoi progettisti. Ha due ruote, un ampio sedile fatto per due visto che ci sono anche gli appoggi dei piedi passeggero e telaio più che stilizzato. Le linee sono nette, la carena ha il colore grezzo del metallo (oppure in total black).

Olto fatto per resistere al tempo

È realizzata in alluminio estruso resistente alle intemperie, quindi può essere riposta all’esterno, secondo Infinite Machine. È dotata di doppie sospensioni e di un motore da 750 W nel mozzo posteriore, sufficientemente potente per trasportare due persone. La sella lunga, con maniglie sottosella, e le pedane nascoste garantiscono sicurezza e comfort al passeggero. I fari abbaglianti e anabbaglianti automatici integrati garantiscono la sicurezza notturna. Sono presenti anche gli indicatori di direzione integrati.

Il suo essere blob della mobilità elettrica sta nei pedali del conducente che possono diventare una pedana negli Stati Uniti in cui si può usare l’acceleratore e sfruttare i suoi quasi 50 km/h di velocità massima. Il propulsore dunque può reggere senza alcun problema la massima velocità consentita in Italia per questa tipologia di mezzi, ovvero 25 km/h. Negli altri paesi è sbloccato elettronicamente per poter fungere anche da vero e proprio scooter.

La batteria di Olto eBike si carica velocemente

Infinite Machine suddivide l’autonomia dell’Olto in questo modo: 67,6 km a 20,9 km/h; 55,8 km a 30,9 km/h; 45,7 km a 40,1 km/h; 36,8 km a 50,8 km/h. Il peso di Olto con la batteria è di 83 kg. Senza batteria, pesa 68 kg. Vanta una capacità di carico di 169 kg e una lunghezza totale del veicolo di 155 cm.

Secondo il marchio, la batteria certificata UL dell’Olto è sostituibile a caldo, si inserisce sotto la sella e può essere installata in qualsiasi direzione. Può essere rimossa con una mano e può essere ricaricata rapidamente al 50% in un’ora. L’Olto include alcune funzioni antifurto tramite la sua Infinite Security Suite. L’ eBike del futuro Olto è connessa a internet e monitorata tramite le coordinate GPS con l’app Infinite Machine.

Sicurezza e costo top di gamma

Olto include anche uno slot Apple AirTag integrato, che semplifica il tracciamento a chi possiede un iPhone. Sterzo e ruote si bloccano automaticamente e c’è anche un allarme a sirena oltre che sulla app. Il telefono può essere usato per sbloccare il mezzo semplicemente avvicinandosi e viceversa per bloccarlo basta allontanarsi. Utilizzando l’app, puoi visualizzare il chilometraggio totale e parziale, la percentuale di batteria e gli avvisi di manomissione.

Il prezzo di lancio è 3495 dollari, poco più di 3000 euro, e le consegne inizieranno in autunno. Una cifra importante che però si spiega con la tecnologia di un mezzo di trasporto capace di trasportare due persone. Le prenotazioni sono aperte direttamente sul sito ufficiale.