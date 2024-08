Olio fritto o aria fritta? L’Epa Usa indaga sui bio-carburanti

I bio-carburanti, tanto cari al nostro governo che vorrebbe inserirli fra quelli a zero emissioni promossi dall’Unione Europea, puzzano di frode. E l’ente statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) ha avviato un’ indagine per vederci chiaro.

Non deriverebbero infatti da scarti alimentari (in particolare da oli di frittura esausti), bensì da olio di palma importato clandestinamente. E tuttavia godono in America di generosi sussidi. Lo scrive l’agenzia Reuters.

Non tornano i conti sull’importazione dall’Asia di oli da cucina usati (UCO)

L’EPA ha avviato indagini sulle catene di fornitura di almeno due produttori di bio-carburanti rinnovabili a seguito delle segnalazioni di alcuni concorrenti. Ancora riservati i

nomi delle due aziende, poiché le indagini sono ancora in corso.

La produzione di bio-diesel da ingredienti sostenibili, come l’olio da cucina usato, può far guadagnare ai raffinatori una serie di sussidi statali e federali per l’ambiente e il clima, tra cui crediti negoziabili nell’ambito di un programma amministrato dall’EPA chiamato Renewable Fuel Standard.

Ma si sospetta che alcune forniture etichettate come olio da cucina usato siano in realtà olio di palma vergine, più economico ma meno sostenibile.

Il sospetto: materie prime miscelate con l’olio di palma vergine

L’olio di palma, uno degli oli vegetali più utilizzati al mondo, è una piaga per gli ambientalisti e per molti paesi, perché il settore è legato ad abusi sui lavoratori ed è una delle principali cause della deforestazione in luoghi come l’Indonesia.

Si è notata infatti un’impennata delle esportazioni di olio da cucina usato dall’Asia negli ultimi anni, che secondo gli analisti comporta volumi irrealisticamente elevati rispetto alla quantità di olio da cucina usato e recuperato nella regione.

L’iniziativa dell’EPA arriva a seguito di pressioni degli agricoltori americani e di gruppi di parlamentari che li rappresentano. Sostengono che l’ondata di oli da cucina esausti (UCO) proveniente dalla Cina e da oltreoceano sta indebolendo i produttori di materie prime americane, come la soia o l’olio di mais. Gli agricoltori Usa chiedono più controlli sui raffinatori che lucrano sussidi

«L’amministrazione Biden ha creato standard rigorosi per verificare l’operato dei produttori americani, ed è fondamentale che lo stesso controllo venga applicato alle materie prime importate“, hanno scritto sei senatori statunitensi, guidati da Roger Marshall e Sherrod Brown, in una lettera del 20 giugno alle agenzie federali.

Un’altra lettera inviata da 15 senatori al Dipartimento del Tesoro il 30 luglio ha esortato l’amministrazione a escludere materie prime importate come l’UCO da un ulteriore programma di credito d’imposta per i combustibili puliti approvato nell’ambito dell’Inflation Reduction Act.

Anche l’Unione Europea sta indagando sulle materie prime per i timori di frode.

