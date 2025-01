Olio freni da cambiare a ogni tagliando? Normale. Sulla querelle interviene un lettore dalla Svizzera, a sua volta stupito dello sconcerto di altri lettori.

Olio freni da cambiare? In Svizzera lo verificano ad ogni revisione, per sicurezza

“Leggendo l’articolo sul lettore che rimaneva allibito dal fatto che il tagliando BYD preveda la sostituzione olio freni sono rimasto allibito a mia volta dal suo stupore. E dal vostro. In Svizzera, ad ogni revisione verificano lo stato dell’ olio freni, bocciando il veicolo se l’olio è torbido o presenta tracce di umidità. Essendo la Svizzera un territorio montagnoso, i freni sono molto sollecitati e raggiungono spesso alte temperature. Quindi prima di ogni revisione l’utente svizzero fa sostituire l’olio freni. Un veicolo elettrico è più pesante di un veicolo a motore endotermico, quindi i freni sono sottoposti a maggior stress. Non vedo niente di strano nella politica cautelativa di BYD che prevede la sostituzione preventiva dell’ olio freni per tutelarne l’efficienza“.

Serve manutenzione scrupolosa di tutti i fluidi che si deteriorano

“ Io stesso, sulla mia Multipla metano del 2010, spurgo il circuito freni ogni anno, quando sostituisco i pneumatici invernali con quelli estivi. E, vedendo che l’olio si sporcava molto, ho sostituito i flessibili originali con dei tubi in treccia. Al momento ho percorso 280.000 km e, grazie ad una manutenzione scrupolosa, la considero ancora un’ auto affidabile. Forse l’utente medio non va oltre alla sostituzione olio e filtri, se proprio deve, non considerando che, tutti i fluidi/componenti si deteriorano. Chi mai ha sostituito l’olio dell’ idroguida o del cambio?”. Grazie per l’attenzione “ . Vittorio Rossi

Risposta. L'esperienza condivisa ormai da tanti lettori ci dice che non è vero: nelle elettriche il relativo pedale non si tocca quasi mai, utilizzando invece la cosiddetta frenata rigenerativa. Una guida più dolce che fa sì che, a consuntivo, i freni siano molto meno sollcitati e abbiano durate decisamente superiori alle attese, nonostante il maggior peso. Non abbiamo dubbi sul fatto che la Svizzera abbia norme e pratiche scrupolose nel campo della sicurezza e prendiamo atto di quel che segnala Vittorio. Con una precisazione: il lettore scrive che "un veicolo elettrico è più pesante di un veicolo a motore endotermico, quindi i freni sono sottoposti a maggior stress".