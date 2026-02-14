Olimpiadi Milano-Cortina “sostenibili”. E la mobilità elettrica dov’è finita?









Ivone, il nostro affezionato lettore che, da buon ingegnere, ama i numeri e le ricerche sul campo, si è chiesto come mai nelle Olimpiadi invernali “sostenibili” Milano-Cortina non compaia un solo cenno alla mobilità elettrica. Una grande occasione mancata per promuove e pubblicizzare un cambio di passo nella transizione italiana. In questo articolo Ivone esprime il suo disappunto e dà conto di una sua piccola, personale ricerca di mercato sulle struttura ricettiva cortinese.

di Ivone Benfatto

Come immagino molti di voi, in questi giorni sto seguendo le Olimpiadi invernali: immagini splendide, riprese spettacolari (anche grazie ai droni) e un’atmosfera che, almeno in TV, restituisce tutta la magia delle Olimpiadi e della montagna.

Eppure, ricordo bene che, quando vennero annunciate, si parlò più volte di Olimpiadi “sostenibili”: meno sprechi, più attenzione all’ambiente. Su infrastrutture e cantieri giornali e reti TV hanno già scritto e mostrato molto. Quello che mi sembra invece rimasto sullo sfondo, o in disparte, è un tema a me caro: la mobilità elettrica.

La “vetrina” di Parigi e le aspettative su Milano–Cortina

A Parigi 2024, ad esempio, almeno un tentativo di “vetrina” sulla mobilità alternativa ci fu: una flotta di taxi a idrogeno legata a uno degli sponsor, Toyota. Personalmente non ho mai condiviso quella scelta, e i costi di esercizio hanno poi presentato il conto, tanto è vero che ora tutti quei taxi sono in un grande parcheggio, in attesa di capire cosa farne. Ma l’idea di usare i Giochi come occasione di sperimentazione era chiara.

Nel caso Milano–Cortina, mi sarei aspettato qualcosa di più concreto, anche sulle piste: gatti delle nevi e motoslitte elettriche sono già usciti dalla fase sperimentale. Eppure, guardando le immagini, ho avuto l’impressione che si continui a vedere soprattutto mezzi endotermici. Non essendo sul posto, invito chi è stato lì a confermare o smentire nei commenti.

Trasporti di servizio: elettrico poco visibile

Lo stesso vale per i trasporti di servizio (pulmini, navette, logistica). A parte una notizia recentissima — riportata esclusivamente sui siti degli addetti ai lavori e, salvo errori, non sui quotidiani più importanti — sembra che solo la Provincia di Trento si sia dotata di una flotta di 68 autobus elettrici, arrivati giusto in tempo dal costruttore Yutong. In televisione e sui quotidiani, compresi quelli locali, non ho però notato un impiego evidente di veicoli a batteria.

Al contrario, è molto appariscente il pulmino giallo di ENI con il suo “viaggio a puntate” da sud a nord dell’Italia. Visto che ENI, con il marchio Plenitude, è anche operatore di stazioni di ricarica, mi sarei aspettato dal comitato organizzatore una richiesta più coerente: oltre a far passare il messaggio delle Olimpiadi come evento che unisce l’Italia, anche l’uso di mobilità sostenibile. Per esempio, un pulmino elettrico, non giallo (colore che richiama le tubature del gas), ma verde o blu o azzurro come il nuovo brand delle stazioni di rifornimento firmate Enilive

Il pullmino giallo e la colonnina “di scena”: i dettagli che contano

Nell’ultima puntata dello spot di ENI, dedicata all’arrivo a Cortina, si vede una colonnina HPC isolata: si capisce benissimo che è stata collocata lì soprattutto per esigenze di comunicazione. Per una frazione di secondo compare anche una persona che collega la presa per caricare la propria auto. Osservando bene, tra i tre connettori disponibili (2 CCS e un T2) viene usato il T2. Su questo “fotogramma”, mi astengo da fare commenti: a buon intenditore poche parole, lascio le conclusioni ai lettori. Qualcuno dirà che guardo il pelo nell’uovo; io credo invece che sia il segno di una scarsa attenzione, da parte di tutti gli attori (comitato olimpico, committente dello spot e agenzia che lo ha realizzato), ai dettagli della mobilità elettrica.

Il punto pratico: la ricarica per chi viaggia

C’è poi un altro aspetto, molto più pratico per chi viaggia: la ricarica. In passato, di passaggio a Cortina, avevo notato che le colonnine pubbliche erano poche. Mi aspettavo che con l’occasione dei Giochi la rete fosse stata rafforzata. Per quanto ho potuto verificare, l’unica novità è l’impianto ENI con 4 stalli da 300 kW a sud di Cortina che, per inciso, non è stato pubblicizzato dal video pubblicitario di ENI citato sopra.

Curiosamente, controllando ogni tanto le app (Eni Plenitude e Tesla), non ho quasi mai trovato i caricatori di Cortina, e quelli Tesla a Borca di Cadore, occupati oltre il 50%. Le spiegazioni possibili sono due: o in pochi hanno raggiunto Cortina in elettrico (temendo di non trovare colonnine libere), oppure molte strutture ricettive hanno finalmente installato punti di ricarica per i clienti, risolvendo il problema alla radice.

La ricarica “ideale” in vacanza: l’hotel

Per me, infatti, la ricarica “ideale” in vacanza è in hotel. Le HPC lungo le strade servono soprattutto nei giorni di viaggio; una volta arrivati, la comodità è attaccarsi la sera e ripartire al mattino. Il punto è che trovare informazioni affidabili sulle wallbox degli hotel non è affatto immediato.

Booking.com offre un filtro “stazioni di ricarica”, ma nella pratica molte strutture lo usano anche per una semplice presa domestica, oppure perché nelle vicinanze c’è una colonnina pubblica (che di notte può essere occupata da altri e non è la stessa cosa che avere il punto di ricarica nel parcheggio della struttura).

Quando vai in vacanza con un’auto elettrica, la ricarica ideale è quella più banale: attacchi la sera, stacchi al mattino e riparti. Peccato che frasi come “abbiamo la colonnina” oppure “a 500 m c’è una colonnina pubblica” spesso non bastino: serve sapere che presa è, quanti kW eroga davvero, quanto costa e se ci sono regole (prenotazione, forfait, limiti di orario—soprattutto per le colonnine pubbliche).

La mia piccola indagine: Cortina e Val di Fiemme

Così ho fatto una piccola indagine, limitata e senza pretese di esaustività. Usando Booking.com ho scelto alcuni hotel tra Cortina e Val di Fiemme, con preferenza per quelli con fasce di prezzo su Booking.com a mio parere ragionevoli per le zone prese in considerazione.

Ho poi verificato se sul sito internet di ciascun hotel fossero indicate le caratteristiche e i prezzi del servizio di ricarica. Infine, ho inviato un’e-mail (uguale per tutti) per ottenere le informazioni essenziali: dove si trova il punto di ricarica, tipo di presa (T2 o domestica), potenza e costo. In diversi casi ho dovuto chiedere chiarimenti, perché le risposte erano incomplete o imprecise.

Nel seguito riporto i risultati in forma anonima (Hotel A, B, C…). Ho fatto un’eccezione per una struttura della Val di Fiemme che pubblica già sul proprio sito internet tutte le informazioni e ho deciso di citarne il nome perché è un esempio che tutte le strutture dovrebbero seguire.

Ricarica in hotel nelle Dolomiti: Cortina vs Val di Fiemme, tra risposte “da manuale” e prezzi creativi

Ho scelto queste due località perché le conosco bene: ci sono stato spesso in vacanza e mi è stato più semplice selezionare hotel “equivalenti” per quanto riguarda posizione rispetto al centro e vicinanza agli impianti di risalita.

Segnalo che un hotel a Cortina e uno in Val di Fiemme non hanno risposto alla mia e-mail.

Quello che ne esce è un piccolo spaccato: alcuni rispondono in modo impeccabile, altri “più o meno”, e i prezzi oscillano parecchio. Nel resoconto che segue, per gli hotel che hanno fornito tutte le informazioni richieste ho indicato, nell’ordine, il tipo di presa, la potenza massima erogata (kW) e la tariffa applicata.

Cortina: da 0,27 €/kWh a 1 €/kWh, più il club dei forfait “misteriosi”

A Cortina ho trovato due estremi.

L’hotel più “EV-friendly”: Hotel A, risponde con tutto quello che serve: presa T2, 11kW, punto nel parcheggio privato e 0,27 (scritto “0,27kW/h”, ma è evidente che intendano €/kWh), servizio chiaro, ottimo prezzo quasi “da ricarica a casa”.

All’estremo opposto, c’è chi offre dati completi ma con tariffa da scoraggiamento: Hotel B, presa T2, 22kW, 1€/kWh, e Hotel C presa T2, 8kW, 1€/kWh, tecnica ok, ma prezzo… da colonnina HPC “premium”.

Poi c’è il capitolo “forfait”: l’Hotel D dichiara presa T2 e persino alcuni parametri elettrici (230–416V, 32A), ma non chiarisce se l’alimentazione sia monofase o trifase (informazione che incide molto sulla potenza massima effettivamente disponibile). Inoltre, applica una tariffa di 30€ “a ricarica”. Il punto è che “a ricarica” non è un’unità di misura: senza sapere per quanto tempo si può restare collegati, la convenienza diventa una lotteria.

La presa? “Quella comune”. Il costo? “40€ per auto grande, 30€ per una piccola”

Infine, due casi interessanti per motivi diversi:

Hotel E, ha un punto di ricarica, indica 0,70€/kWh, ma ammette di non sapere neppure che presa sia (risponde “quella più comune”). Per chi pianifica un viaggio, manca l’informazione chiave.

Infine, tra gli hotel interpellati a Cortina, l’Hotel F risponde solo con tariffe per “taglia d’auto”: 40€ per “auto grandi” o 30€ per “utilitarie”. Senza indicare presa, potenza e regole d’uso, questa formula sembra più una “tassa” che un servizio. E poi: chi decide se la mia auto è grande o utilitaria? Per esempio, una Tesla Model Y Standard Range rischia di essere considerata “grande” e quindi di pagare 40€, pur avendo una batteria più piccola di molte auto che, con ogni probabilità, verrebbero classificate come “utilitarie”.

Val di Fiemme: più “risposte da manuale”, ma anche un caso da antologia delle unità sbagliate

Dagli hotel della Val di Fiemme, nel complesso, ho ricevuto più risposte complete, di quelle che ti permettono di decidere senza dubbi né rischio di malintesi. Ad esempio:

Hotel G, presa T2, 3,7kW, 0,50€/kWh. Hotel H, presa T2, 22 kW, 0,60€/kWh. L’Hotel I specifica persino che la colonnina ha due attacchi con presa T2, 22kW e 0,75€/kWh.

Molto interessante anche l’Hotel J, che dichiara esplicitamente la differenza tra potenza nominale (22kW) e potenza effettiva (11kW), con tariffa forfettaria di 8€ per le PHEV e 15 € per le BEV. Dal punto di vista tecnico, è una precisione apprezzabile. Resta però il dubbio tipico delle formule “a ricarica”: che cosa significa, in concreto? Una singola sessione senza limite temprale o una notte intera, e soprattutto c’è un limite di energia?

Ma, anche in Val di Fiemme c’è una nota stonata:

L’Hotel K, in un primo momento, invia una risposta con unità e valori francamente inverosimili (“16 watt”, “0,35 al kmh”). Dopo una mia osservazione e una richiesta di chiarimenti su potenza erogata e prezzo, risponde: “Consideri che normalmente per caricare un’auto qui da noi il tempo impiegato è di circa 8/10 ore in base… Il prezzo è di 0,35 come da Lei anticipato”. Mi astengo dal fare commenti e lascio la parola ai lettori.

Il confronto secco: dove si sta meglio?

Trasparenza delle informazioni

Val di Fiemme vince ai punti: più risposte “complete” (presa + kW + prezzo) e dettagli utili (numero di attacchi, potenza effettiva).

Cortina è più polarizzata: una risposta eccellente e altre buone, ma anche forfait e risposte incomplete.

Prezzi dichiarati a consumo:

Cortina: da 0,27 a 1,00€/kWh.

Fiemme: da 0,50 a 0,75€/kWh e un caso “0,35” che ho dedotto essere 0,35€/kWh.

Prezzi a forfait:

Val di Fiemme: 8€ per le PHEV e 15€ per le BEV, potenzialmente molto conveniente, in particolare per le BEV se copre la notte/sessione.

Cortina: 30–40€, molto “pesante” se non carichi tanto, o se hai un’auto classificata grande con batteria medo/piccola.

Cosa chiedere prima di prenotare e cosa dovrebbero rispondere gli hotel

Per chi viaggia in elettrico, il punto è semplice: non basta “avere una colonnina”, bisogna anche saperla raccontare in modo chiaro. Poche informazioni, sempre uguali, evitano malintesi e rendono davvero utile il servizio.

Basterebbero cinque righe standard, da pubblicare nella pagina del sito dell’hotel dedicata a parcheggio e servizi:

Presa (T2, Schuko, o Wallbox con cavo); Potenza disponibile (kW) e se è condivisa con altri stalli; Prezzo (€/kWh; se forfait, specificare se vale per notte o per sessione e l’eventuale limite di tempo/energia); Dove si ricarica (garage/parcheggio privato, accesso, posto riservato) Regole d’uso (prenotazione, pagamento, tempi, eventuali penali se l’auto resta attaccata a carica finita).

Sono dettagli che evitano sorprese e fanno la differenza tra un hotel “EV-friendly” e uno “EV-compatibile… forse”.

Tra gli aspetti positivi ho notato che, rispetto al passato, nelle due aree considerate sembra essere aumentato il numero di hotel che hanno equipaggiato i propri parcheggi con wallbox, soprattutto tra le strutture a 4 stelle. Speriamo che questa evoluzione si diffonda presto anche negli hotel più economici e nei B&B.