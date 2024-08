Ola Roadster: 579 km di autonomia e 194 km/h di velocità. Prezzo? Meno di 2.700 €

La Ola Roadster Pro ha numeri incomparabili a quelli a cui siamo abituati, con un rapporto prestazioni/costo lontanissimo dal mercato europeo.

Ola aveva svelato la propria gamma di moto elettriche circa un anno fa, ma solo ora ha diffuso le caratteristiche tecniche. Dati che non trovano paragoni con i veicoli che conosciamo (Zero, Energica, Vmoto, etc…). Parliamo di autonomie dichiarate di oltre 500 km e di velocità che raggiungono quasi i 200 km/h. Caratteristiche ce diventano strabilianti se rapportate al prezzo: meno di 3.000 euro. Ovviamente sono i numeri del modello più performante, la Roadster Pro, ma Ola offre un’intera famiglia di moto.

I modelli sono tre: Roadster standard, Roadster X e Roadster Pro. Per la standard sono disponibili tre “tagli” di batteria: 3,5, 4,5 o 6 kWh; Per la X da 2,5, 3,5 e 4,5 e per la Pro si sale fino a 16 kWh. In comune hanno alcune tecnologie che incrementano la sicurezza (avviso di collisione, assistenza alla guida, controllo della trazione, anti impennata e anti stoppie) e il confort di guida (manopole e sella riscaldabili).

Ola Roadster Standard

La versione standard della Roadster ha un motore che arriva a 13 kW di potenza di picco ed è in grado di sviluppare una velocità massima di 126 km/h. Ha quattro modalità di guida: Hyper, Sport, Normal ed Eco. In Eco l’autonomia dichiarata (con batteria da 6 kWh) arriva quasi a 250 km. L’ABS è regolabile su tre livelli (Race, Urban o Rain) per trovare il giusto compromesso tra prestazioni e sicurezza in ogni situazione. La Roadster è dotata di tantissima tecnologia, a partire dai freni a disco brake-by-wire. Sul manubrio poi trova spazio un display touchscreen TFT da 6,8 con connettività 5G/Wi-Fi.

Ola Roadster X

La X è il modello più basico della gamma Roadster. Rispetto alla standard non ha il mono ammortizzatore posteriore e rinuncia anche all’ABS. Il display è a LED da 4,3 pollici. Anche le prestazioni sono un po’ inferiori, con una potenza di picco che arriva a 11 kW e una velocità massima di 124 km/h. Nell’allestimento con batteria da 4,5 kWh, in modalità Eco l’autonomia dichiarata è di circa 200 km.

Roadster Pro

È la top di gamma e prende nettamente le distanze dalle sorelle minori. Il motore sviluppa 52 kW e spinge a una velocità massima di 194 km/h. Grazie a una batteria da 16 kWh l’autonomia dichiarata (sempre in modalità Eco) sale fino a 579 km. Oltre ad avere le stesse caratteristiche tecnologiche della standard ha un display touchscreen più grande, da 10 pollici.

Prezzi

I prezzi comunicati si riferiscono al mercato indiano e se/quando le Roadster verranno importate in Europa potrebbero essere parecchio più alti. Detto questo, il prezzo della Roadster standard parte da 104.999 rupie, poco più di 1.130 euro; la Roadster X scende a 74.999 rupie (810 €) e la Roadster Pro 250.000 rupie circa 2.700€. Prezzi che, anche se raddoppiati, non trovano rivali in Europa. Bisogna però frenare gli entusiasmi perché ci sono due grossi punti di domanda. Il primo riguarda la qualità del prodotto, che non può essere valutata fino a quando le Roadster non scenderanno in strada. Il secondo invece è più pratico: verranno importate in Europa? Se sì, quando? Quello che sappiamo è che Ola per ora accetta preordini e prevede di consegnare i primi modelli alla fine del 2026.

