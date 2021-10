Ola Electric (scooter) fa il pieno di vendite e finanziamenti

Ola fa il pieno di vendite dei suoi scooter elettrici e di nuovi finanziamenti. L’azienda indiana, da poco sul mercato, è già valutata 3 miliardi di dollari.

Ola fa scooteroni da 115 km/h di velocità e 181 di autonomia (dichiarati)

Altri 200 milioni di dollari di finanziamento da nuovi soci (dopo i 150 raccolti pochi mesi fa) entrano nelle casse di Ola, che sembra candidarsi al ruolo di “Tesla degli e-scooter“. Il suo primo modello, Ola S1 e S1 Pro, è in vendita da poche settimane, ma l’accoglienza è stata tale da creare un vero e proprio caso. Si tratta di scooter progettati con l’idea di colpire il mercato occupato dagli scooter da 125 cc. Ola S1 e S1 Pro sono alimentati da un motore elettrico da 8,5 kW. La versione base, S1, ha una velocità massima di 90 km/h, mentre la S1 Pro può arrivare fino a 115 km/h. Con batterie di una certa dimensione per gli scooter: 3 kWh di capacità nell’S1 e 4 kWh nell’S1 Pro. L’autonomia dichiarata è rispettivamente di 121 km e 181 km. Ma è solo l’inizio: secondo il CEO Bhavish Aggarwal, i finanziamenti saranno utilizzati per espandere la produzione presso la FutureFactory di Ola. E per velocizzare lo sviluppo di un’auto elettrica che Aggarwal produrre nei prossimi anni.

In India il prezzo parte da Rs 99.999, pari a 1.160 euro

Naturalmente la forza degli scooter Ola non sta solo nelle caratteristiche tecniche, ma anche nel prezzo: i listini partono soli Rs 99.999, pari a ​circa 1.160 euro. In Europa gli scooter Ola dovrebbero arrivare l’anno prossimo. La produzione è basata in India, in una struttura tentacolare costruita in soli sei mesi, con la capacità di produrre 2 milioni di scooter elettrici all’anno. La fabbrica è interamente gestita e gestita da dipendenti donne, con un organico previsto a regime in 10.000 unità una volta che la produzione raggiungerà la piena capacità. Aggarwal vuole portare a compimenti quella che chiama la “Mission Electric” e chiede che le vendite di due ruote a benzina siano vietate in India dal 2025. “L’India ha talento e la capacità di costruire tecnologie del futuro per il mondo intero”, dice. “Ringrazio i nostri investitori già presenti e dò il benvenuto a quelli nuovi. Insieme porteremo la mobilità a un miliardo di persone e la sostenibilità al futuro“.

