Ola Diamondhead, arriverà in strada nel 2027

Ola fa sul serio con la Diamondhead, il prototipo pare in fase avanzata e potrebbe già essere commercializzata nel 2027 e sarebbe una vera rivoluzione per le moto elettriche.

Il primo annuncio del concept Diamondhead risale ad agosto 2023, quando Ola presentò quattro modelli (superbike, adventure, cruiser, naked); tra questi, la Diamondhead si fece notare per il design avveniristico (non da tutti apprezzato).

Nel corso dell’evento Sankalp 2025 ( l’evento annuale organizzato da Ola ad agosto a Krishnagiri in India) è emersa una versione prototipale della moto che conferma il passaggio da concept a modello in via di sviluppo avanzato. Ora indica una possibile messa in produzione entro il 2027, con un prezzo di lancio stimato attorno ai ₹5 lakh (circa 5.500 €).

Tecnologia e prestazioni promesse

La Ola Diamondhead incorpora una batteria proprietaria “Bharat 4680” e un motore elettrico privo di magneti a terre rare. Scelte che puntano a contenere i costi e a mettersi al riparo da dipendenze strategiche nelle forniture. Ola dichiara prestazioni estreme, in particolare uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi. A questo si aggiungono sistemi ADAS (controllo di crociera adattivo, frenata assistita, sospensioni attive, ergonomia dinamica) e un casco AR integrato come parte di un’esperienza connessa e di assistenza alla guida. Prendendo per pseudo-definitivi i dati forniti da Ola, la Diamondhead dovrà avere una dotazione tecnologica davvero futuristica: una batteria di capacità e di erogazione elevata (intorno i 20 kWh) e una gestione termica sofisticata. Il passaggio da concept a serie impone compromessi tecnici e normativi, spesso gravando sul peso, sulle prestazioni e sull’estetica. La fattibilità commerciale dipende in larga misura da scelte ingegneristiche che mantengano un equilibrio tra prestazioni, costi e normative.

Prospettive e conclusione

Se Ola riuscisse a mantenere le promesse annunciate, la Diamondhead rappresenterebbe un significativo salto nel segmento delle moto elettriche. A preoccupare, per ora, è la mancanza di dati ufficiali su autonomia, potenza, peso e omologazione. Tutto questo rende il progetto un po’ etereo, ma siamo abituati alle sorprese dei colossi orientali. Rimaniamo in attesa e siamo curiosi di vedere cosa Ola porterà a EICMA.