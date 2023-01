Ok l’elettrica, ma datemi una termica due volte all’anno

Carlo ha un’idea: acquistare un’auto elettrica con la possibiità di avere gratis una termica per due volto all’anno, per un viaggio più lungo. Perchè nessuno ci ha pesato? Qualcuno c’è. Inviate i vostri questiti a info@vaielettrico.it

Faccio 2.000 km all’anno, ma voglio la mia autonomia

“Alcune idee sono buone, altre sono sceme….la mia mettetela dove credete.

Io credo che l’auto elettrica non si acquista per il costo, l’ansia da ricarica, l’ansia per trovare colonnine libere, per la poca strada che si percorre (il mio caso, meno di 2.000 km/anno, come almeno altri 6.000.000 di pensionati, che alla comodità ed indipendenza non rinunciano nonostante i costi )…

Allora mi chiedo : perché un fabbricante di auto elettriche assieme all’auto non offre un buono per usufruire di un’auto termica un paio di volte all’anno GRATIS? Non credo sarebbe un gran costo, considerato le auto elettriche che venderebbe in piu’, magari coinvolgendo le società di noleggio con tariffe agevolate per le Case.

Così si supera il problema dei lunghi viaggi

Sarebbe superato il problema dei lunghi viaggi, dato che l’autonomia quotidiana basterebbe al 90% degli utenti, così chi vuole si ferma a far pipi’ quando “gli scappa” e non quando lo obbliga l’auto. L’ambiente sarebbe ugualmente molto tutelato ma SOPRATTUTTO quando l’utilizzatore (RI) VEDE quanto spende in benzina e quanto in corrente, la prossima volta evita di prendere la termica ANCHE GRATIS,dato che nel frattempo si è abituato all’elettrico, molti dubbi sono spariti, e girerà alla larga dai distributori“. Carlo

Ci ha già pensato Leasys con My Dream Garage

Risposta- Premetto che nel suo caso, con 2.000 km di percorrenza annua, spenderebbe ancora meno rinunciando all’auto di proprietà e ricorrendo sempre a noleggio o taxi. Faccia due conti e vedrà che ho ragione.

Quanto al resto, invece, trovo che la sua idea non sia affatto peregrina. Anzi, la lanciammo noi anni fa (leggi) e l’ha raccolta Leasys, la società di noleggio dell’allora gruppo FCA, ora Stellantis. La formula si chiama My Dream Garage (leggi) e prevede appunto la possibilità, per i proprietari di Fiat 500 elettrica, di scambiare la propria auto con una dozzina di mezzi termici del gruppo a scelta per 60 giorni ogni anno.

Ma nessuno ne parla, chissà perchè

Il lancio della formula che permette di passare dall’elettrica alla termica con un click risale al 2020; ma confesso che non mi sono più informato sugli sviluppi dell’iniziativa. Lo farò, prometto. Non averne più sentito parlare, nè dalla stessa Leasys nè da nessun altro utente elettrico, mi fa supporre però che non sia stato un successo travolgente, nonostante le ottime vendite del primo modello elettrico della casa torinese.

Se davvero fosse così e davvero i clienti avessero snobbato una formula così smart vorrebbe dire una sola cosa: i conducenti di 500e, superata la prima ansia di autonomia, si trovano così bene con la loro auto da non sentire alcun bisogno di sostituirla anche dovendo affrontare viaggi più lunghi. Del resto è quello che sostiene l’80% di chi ha fatto il gran salto. E io sottoscrivo.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–