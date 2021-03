Ok le emissioni zero, ma chi ci perde il lavoro? Bill Gates…

Il fondatore di Microsoft sta partecipando a una serie di eventi in cui si presenta il suo libro Come evitare il disastro climatico . E ogni volta si è sentito porre la stessa domanda: ok le emissioni zero e i progetti per arrivarci, ma che ne sarà di che perde il lavoro in questa transizione? . Gates ammette che è una domanda molto sensata, la cui risposta non può essere un irragionevole e acritico schierarsi da una parte o dall’altra. Da una parte accusando chi si preoccupa dei licenziamenti di essere un negazionista del clima. O, dall’altra, dire che tutto deve restare com’è per non azzoppare l’economia.

Ok le emissioni zero, ma serve trovare un equilibrio

Come trovare il giusto equilibrio, dunque? Gates ricorda che questa transizione avverrà in un’economia che è già incredibilmente dinamica. “La domanda di lavoratori può spostarsi rapidamente da un settore all’altro e da un’area geografica all’altra. E questi cambiamenti non sono guidati solo dall’energia pulita, ma anche altri fattori come l’automazione e la robotica giocano un ruolo essenziale“. E il know-how di certi mestieri sarà ancora utile. Come? Gates fa l’esempio dei combustibili a idrogeno verde.

“Se si rivelano un grande business, avremo ancora bisogno di oleodotti e camion per spostarli, proprio come ci muoviamo oggi nel settore petrolio e gas. Le competenze minerarie potrebbero anche essere utili per l’approvvigionamento di minerali, come litio e rame, utilizzati nella tecnologie pulite e sempre più richiesti“. E ci saranno opportunità nel costruire e gestire nuove infrastrutture. Come parchi eolici e solari, reti elettriche, fabbriche di batterie, raffinerie per combustibili green, strutture per stoccare elettricità…

OK le emissioni zero, ma con questi 4 principi

Certo, non è detto che le nuove opportunità si creino dove invece si perdono vecchi posto di lavoro. Gates fa l’esempio dell’energia eolica, che si produce per lo più nel centro degli USA, e non negli “Stati del carbone“. Quanto ai veicoli elettrici, si sa che richiedono richiedono meno manutenzione rispetto alle auto tradizionali. E serviranno meno addetto per ripararli o per lavorare nelle stazioni di servizio. Il passaggio verso nuove opportunità dipenderà anche dalla capacità dei governi di indirizzarlo. “Saranno colpiti i lavoratori e le comunità di tutto il Paese: minatori di carbone in West Virginia, operai in Ohio e North Carolina, case automobilistiche a Detroit, produttori di cemento a Seattle. E non è solo negli Stati Uniti: gli stessi cambiamenti interesseranno i lavoratori di tutto il mondo“. Che osa si può fare al riguardo? “Sfortunatamente, non esiste un’unica soluzione che funzioni in ogni settore o comunità”. Sono quattro i principi che, secondo Gates dovrebbero guidare la transizione. Vediamoli

Regola 1 / Pensa in grande e inizia a farlo ora

I recenti black-out in Texas ci ricordano che condizioni atmosferiche imprevedibili saranno sempre più frequenti. “I governi dovrebbero investire ora in aggiornamenti per rendere la rete elettrica e tutte le infrastrutture più resilienti“. riflette Gates. E questo è un esempio di come prevenire un disastro climatico possa aumentare le opportunità di buoni posti di lavoro. “Prima inizierà questa transizione, meglio staranno tutti. Nuove tecnologie come il cemento pulito e il carburante sostenibile per l’aviazione avranno bisogno di impianti di produzione, catene di fornitura e reti di distribuzione. Si impiegheranno molti addetti nella costruzione e nelle operazioni. Chi costruisce il primo di questi avrà un vantaggio sulla costruzione dei successivi.“. Ma nella scelta di dove effettuare questi investimenti, l’equità deve essere un fattore trainante, ammonisce Gates. “Le industrie inquinanti sono ubicate in modo sproporzionato nelle comunità di colore, a scapito della loro salute e del loro benessere. E queste comunità tendono ad essere più vulnerabili“.