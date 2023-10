Ok la transizione elettrica. Ma senza un un piano al 2050…

Va bene la transizione elettrica, ma senza un piano al 2050 per risolvere i problemi della produzione elettrica da fonti rinnovabili, che è intermittente e non programmabile, come facciamo? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Quanta energia per 40 milioni di auto elettriche?

“Leggendo il vostro articolo “Le bufale di Libero smontate pezzo per pezzo” mi sono venuti alla mente una serie di dubbi che esterno a voi nella speranza che possiate darmi delle risposte. Attualmente (Dati internet) in Italia circolano circa 39 milioni di auto e 5 milioni di mezzi pesanti.

Immaginando uno scenario tra 50 anni dove tutti i trasporti saranno elettrici, con i consumi da voi esposti e facendo un calcolo a spanne solo le ricariche dei veicoli andrebbero ad impegnare il 25% dei consumi elettrici nazionali.

Se a questo aggiungiamo il passaggio obbligato ai sistemi di riscaldamento domestico solo elettrici (Pompe di calore e piani cottura induttivi) non si rischia la “tempesta perfetta” considerando l’impossibilità di costruire centrali nucleari in Italia (si fatica perfino ad impiantare i parchi eolici…) e che la fusione nucleare potrebbe non ancora essere consolidata ?

E come stocchiamo l’energia da fonti rinnovabili?

Certo esiste il solare ma se la maggior parte delle ricariche viene effettuata di notte, nei periodi “bui” dell’anno occorrerebbe sopperire con una capacità di stoccaggio energetico esagerata, oppure no?

Capisco che nessuno ha la sfera magica ma secondo me, se si decide oggi di imporre una svolta epocale, non ci si può esimere dal fare piani a lungo termine se non altro per non lasciare ad altri la “patata bollente”.„ Tiziano

Il piano c’è: ecco i numeri di Terna

R isposta- I piani a lungo termine per la transizione elettrica, Tiziano, ci sono. Li ha fatti, e li sta continuamente aggiornando, Terna. Ne parlammo in questo articolo Terna guarda al 2050: ecco i conti dell’Italia green (e in auto elettrica) e nuovamente in questo Terna, 21 miliardi per una rete a misura di rinnovabili.

In estrema sintesi l’azienda pubblica che gestisce il trasporto e il dispacciamento tramite la rete ad alta tensione prevede che nel 2050, in uno scenario di transizione elettrica completa, il fabbisogno annuo totale italiano salirà dai 317 TWh (anno 2022) a oltre 700 TWh. Di questi, circa 200 serviranno per produrre idrogeno verde dall’acqua, tramite elettrolisi.

Andrà in parte ad alimentare mezzi di trasporto difficili da elettrificare con le batterie (aerei, navi, veicoli pesanti a lungo raggio) in parte per l’industria energivora (acciaio, cemento, alimentare). E sarà uno dei sistemi di stoccaggio dell’energia assieme ai pompaggi idroelettrici e alle batterie utility scale.

E le auto elettriche stoccheranno energia per la rete

Il numero di auto circolanti scenderà a 24 milioni, 19 dei quali 100% elettrici. Il fabbisogno aggiuntivo sarà di 38 TWh, corrispondenti a poco più del 5% dei consumi totali.

Ma le stesse batterie auto forniranno una scorta di energia preziosa, se collegate e abilitate per uno scambio bidirezionale con la rete (V2G). Ne bastano 4 milioni. calcola Terna, per garantire la potenza di accumulo installata indispensabile a stabilizzare la rete, che assomma a circa 200 GW.

Sul fronte della produzione, si stima ancora che 300 TWh arriveranno solo dal fotovoltaico, il resto dall’eolico, che è intermittente anch’esso, ma in un ciclo settimanale e dall’idroelettrico, a sua volta non programmabile, con un ciclo annuale.

