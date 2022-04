Ok gli incentivi, ma poi se non consegnano?

Ok gli incentivi, ma i lettori sono preoccupati di perderli, visto il dilatarsi dei tempi di consegna. Le teme Matteo, che la Volkswagen ID.4 l’ha ordinata a ottobre, e lo teme Simone, che la Cupra la deve prenotare ora. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ok gli incentivi, ma la mia Volkswagen ID.4 non arriva e rischio di perderli…

“C hiedo a voi perchè non sono riuscito a trovare notizie certe da nessuna parte. E anche il concessionario dove ho fatto l’ordine non mi ha accennato nulla al riguardo. C’è una scadenza per gli incentivi concessi dal governo ad ottobre 2021? È giugno 22? Io ho ordinato una ID.4 il 26 ttobre, usufruendo dell’incentivo di 4mila euro. La produzione è stata progressivamente rimandata fino a luglio 22 (data dichiarata prima dell’inizio della guerra in Ucraina). Quindi sicuramente verrà consegnata dopo giugno. Rischio di perdere l’incentivo? Il consessionario mi ha proposto eventuali “pronta consegna“, se ho urgenza di cambiare macchina. Il problema è che sono macchine secondo me prezzate col cambio dei listini. Ma la mia domanda ulteriore è… se sono già arrivate in concessionaria, devono essere state ordinate sicuramente prima della mia. Com’è possibile che costino 4/5 mila euro in più (al netto dell’ecoincentivo),essendo meno accessoriate rispetto al mio ordine? “. Matteo Rizzoli.

Sono 16 mila gli acquirenti di auto elettriche in attesa, il governo batta un colpo

Risposta. Questo è un problema su cui il Governo dovrà intervenire. L’Unione delle Case auto, Unrae, calcola che restino da immatricolare 16.000 auto elettriche, appartenenti alla fascia 0-20 g/Km di CO 2, , ordinate con incentivo 2021. Ma anche 10.000 della fascia 21-60 g/Km e 30.000 della fascia 61-135 g/Km, che pure fruivano di un bonus governativo, anche se inferiore. Con tutti i citati problemi in produzione, è impossibile che questi ordini vengano evasi entro il 30 giugno, che effettivamente era stata fissata come data ultima per la consegna. Giusto quindi che queste persone possano fruire dell’incentivo promesso, completando gli acquisti fatti in perfetta buona fede con margini di tempo estesi.

Ok gli incentivi, ma se compro la Cupra Born quando me la consegneranno?

“N on appena saranno disponibili gli incentivi, avrei intenzione di acquistare una Cupra Born dovendo rottamare la mia vecchissima Opel Corsa. Ho una domanda. La produzione della Born è rallentata, se non ferma, a causa di problemi di reperimento di materiali elettrici ed i concessionari non hanno date di consegna. Cosa succede se presentano la pratica e la macchina viene consegnata l’anno prossimo? In alternativa, se viene presentata la domanda, annullando la precedente pratica è possibile farne un’altra? Chi annulla la precedente? Questo dati i tempi di consegna biblici e al netto della questione concessionario. Ve lo chiedo perché la mia Opel inizia ad avere seri problemi e anche le consegne hanno una certa importanza. Grazie “. Simone.

Risposta. Preoccupazione legittima, vista anche l’esperienza del lettore a cui rispondiamo sopra. Non resta che aspettare quel che stabilirà il governo (a ore, si spera) nell’emanare la norma che regola gli incentivi 2022. Fissando anche i tempi di consegna. Sperando che nei prossimi mesi la situazione si normalizzi, anche se al momento non c’è da stare allegri. E gli stessi concessionari non sanno bene che pesci pigliare.

