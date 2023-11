Oggi via al Mets: novità Torqeedo, Bosch e Labruna

Travel, il fuoribordo elettrico di Torqeedo in acqua dal 2005 e con 100mila unità vendute si rinnova con Travel XP. La nuova famiglia del primo motore del marchio tedesco svelata al Metstrade di Amsterdam (15/17 novembre). Alla fiera di Amsterdam anche la piattaforma di Bosch e i kit retrofit di AS Labruna e il sailpod di Velettrica.

Opzioni diverse per pescatori e diportisti

Si chiama Travel XP l’ultimo prodotto della serie con una potenza in ingresso fino a 1600 W. Le altre novità riguardano i pacchetti di prodotto. Eccoli: il pacchetto avventura, pensato per i pescatori, composto con batteria da viaggio da 1.100 W e un’altra da 1.080 Wh. Il Pacchetto essenziale abbina un motore fuoribordo da 1.100 W a una batteria da 1.080 Wh.

Il Pacchetto gamma che si caratterizza per una batteria di maggiore capacità (1.425 Wh) mentre il Pacchetto potenza prevede un motore da 1.600 W e batteria da 1.425 Wh.

Caricabatterie più potente e App per assistenza da remoto

Un’altra novità è il caricabatterie da 180 W che annuncia Torqeedo: “Riduce i tempi di ricarica della metà e un display retroilluminato a colori riprende l’interfaccia utente intuitiva di Torqeedo con autonomia e autonomia in tempo reale calcolati dal GPS integrato e ne rende ancora più facile la lettura“. In pratica Bluetooth e WiFi sono integrati in modo che i proprietari possano connettersi con la nuova app per smartphone di Torqeedo, TorqView.

Si può scegliere di consentire a Torqeedo e ai suoi centri di assistenza autorizzati di raccogliere informazioni di sistema per fornire il servizio di assistenza e manutenzione più in modo più rapido ed efficiente.

Fabian Bez, Ceo di Torqeedo GmbH ha sottolineato le innovazioni: “Nuove funzionalità incentrate sull’utente che consentono ai diportisti di personalizzare completamente la propria esperienza di viaggio. Le richieste dei clienti sono al centro dello sviluppo del nostro prodotto, che ha dato vita a Travel XP con una potenza in ingresso fino a 1600 W colma chiaramente una lacuna nel mercato”.

“La batteria click-and-play significa che non ci sono più cavi da collegare. Una volta rimossa la batteria con un clic e ripiegata la barra, il motore compatto e leggero è facile da spostare su e giù sul gommone” sottolinea Thomas Wiedemann, vicepresidente senior global program management

La nuova famiglia Travel di prodotti e accessori per la nautica pulita sarà disponibile all’inizio del 2024 e presentata in anteprima al pubblico al METSTRADE (stand 06.310).

E in Italia? Buone vendite per i Torqeedo

Come vanno le vendite in Italia? Al Salone di Venezia abbiamo incontrato Gennaro Giliberti, direttore delle vendite, che ci ha parlato dei numerosi progetti anche in settori come la pesca dove l’aspetto ambientale è fondamentale.

Al Salone di Genova abbiamo visitato lo stand e raccolto la testimonianza sulle tendenze di vendita.

IL VIDEO

Bosch presenta la sua piattaforma per elettrificare le barche

Bosch Engineering presenterà per la prima volta la sua piattaforma di elettrificazione al Mets di Amsterdam. Si chiama EDSP ed è offerta ai cantieri come “soluzione completa di elettrificazione per le imbarcazioni“.

Cosa comprende? “Motore elettrico, l’inverter e la trasmissione, oltre a requisiti e specifiche per altri elementi chiave come la batteria ad alta tensione, il caricabatteria e i cablaggi“.

Destinata anche ad applicazioni industriali: “L’EDSP riduce significativamente anche i tempi di sviluppo per l’utilizzo in serie“. I costruttori possono anche acquistare “componenti singoli da integrare nei sistemi anche in modo autonomo“.

Vediamo cosa si offre: “I motori sono disponibili nei due livelli di potenza da 90 e 140 kW. Il design del motore sincrono a magneti permanenti da 400V si caratterizza per un’elevata densità di potenza e l’eccellente efficienza. L’inverter include un potente DC/DC converter per il sistema di alimentazione di bordo da 12V”.

L’Italia rappresentata da As Labruna

Ad Amsterdam non manca l’industria italiana. Abbiamo scritto di As Labruna (leggi qui) presente con i suoi kit retrofit da 10 e ora 20 kW.

Sara presente anche Velettrica con un Sail-pod da 25 kW indicato per barche a vela tra i 40 e i 60 piedi.

