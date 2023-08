Oggi Supercharger Tesla gratuiti per tutti. A 10 anni esatti dall’apertura delle prime stazioni Supercharger in Europa, tutti invitati dalle 9 alle 23 e 59.

Oggi Supercharger Tesla gratuiti: si festeggia il 10° compleanno in Europa

Tutti i conducenti di auto elettriche, di tutte le marche, sono invitati a rifornire gratis per festeggiare il compleanno, le condizioni sono consultabili qui. È evidente che questa apertura straordinaria è stata annunciata all’ultimo per evitare troppa ressa, ma aspettiamo comunque i vostri resoconti (con foto o video) per capire com’è andata. L’iniziativa fa parte dei festeggiamenti della Tesla Electric Summer. La marca di Elon Musk parla di “un segno di apprezzamento nei confronti della comunità di proprietari Tesla che ha contribuito a rendere la rete Supercharger la più grande, la più affidabile e una delle migliori reti di ricarica rapida in Europa. Per i proprietari di altri veicoli elettrici, questa è una grande opportunità per testare la rete e ampliare notevolmente le loro opzioni di ricarica. Dato che oltre il 70% della rete è ora aperto a tutti i veicoli elettrici in Europa e in Medio Oriente”.

Ora il 70% della rete è aperto a tutte le marche

Il 29 agosto 2013 sono state aperte le prime 6 stazioni in Norvegia. 10 anni dopo, la rete si estende su 36 Paesi in Europa, Medio Oriente e Africa con oltre mille siti e 13.000 Supercharger individuali. “Nel corso del tempo, la maggiore integrazione della rete nelle nostre auto e nell’app Tesla ha reso l’esperienza complessiva più smart, pur mantenendola semplice e intuitiva“, spiega la marca americana. L’apertura della rete ad altri veicoli elettrici è iniziata nel novembre 2021 come progetto pilota. Dopo mesi di raccolta di dati e feedback, il progetto pilota è ora un’offerta completa e oltre il 70% della rete è aperta a tutti i veicoli elettrici. Divenendo quindi il più grande network aperto di ricarica ultraveloce in Europa, con oltre 9.200 Supercharger e 660 stazioni che attualmente accettano tutti i veicoli elettrici. Grazie al programma, i proprietari di veicoli elettrici possono accedere alla rete in pochi semplici passi.

