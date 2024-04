Offerte luce e gas: torna di moda il prezzo fisso

Offerte luce e gas: torna conveniente il prezzo fisso, grazie al calo e alla stabilità delle quotazioni all’ingrosso dell’energia. Siamo a -45% rispetto a marzo 2023.

Offerte luce e gas: “Tariffe al livello di inizio 2022, alternative all’indicizzato”

Lo sostiene l’Osservatorio di Segugio.it, spiegando che scegliere una tariffa in grado di garantire costi bloccati per almeno 12 mesi è stat a lungo una missione quasi impossibile. La crisi energetica ha portato le quotazioni delle materie prime energia su valori record, con un mercato particolarmente instabile. Per i fornitori, proporre tariffe bloccate era una scelta molto rischiosa e, per questo motivo, sono sostanzialmente sparite ma, soprattutto, erano molto poco convenienti. Il mercato, però, è cambiato profondamente nel corso degli ultimi mesi. Il calo delle quotazioni all’ingrosso, sia per l’energia elettrica sia per il gas, permette ai fornitori di tornare a proporre offerte a prezzo fisso convenienti. In grado di rappresentare un’alternativa concreta alle indicizzate. L’analisi conferma che a marzo la migliore tariffa a prezzo bloccato, sia per l’energia elettrica sia per il gas, è tornata ai livelli di inizio 2022. Per i consumatori c’è quindi la possibilità concreta di scegliere una tariffa fissa conveniente e bloccare il prezzo.

“Si può bloccare il costo dell’energia a 0,11 €/kWh”

La miglior tariffa fissa di luce a marzo 2024 permette di bloccare il costo dell’energia a 0,11 €/kWh, un costo unitario inferiore del – 45% rispetto allo stesso mese del 2023. Se ampliamo il confronto, il prezzo risulta -30% rispetto allo stesso mese del 2022 e di molto inferiore rispetto al picco massimo raggiunto ad ottobre 2022 (0,41 €/kWh). Tuttavia, ancora lontano dal periodo pre-crisi quando il costo energia delle tariffe a prezzo fisso era circa 0,08 €/kWh. Spiega Paolo Benazzi di Segugio.it: “Per un certo periodo le offerte fisse sono sparite, o le poche superstiti permettevano di bloccare il prezzo a livelli altissimi. Già da qualche mese sono tornate, ma fino a poco tempo fa per il consumatore bloccare il prezzo era un lusso costoso. Il prezzo era fissato il 30-40% più in alto dei prezzi all’ingrosso, anche previsionali per l’anno a venire. Oggi per la prima volta dalla crisi le tariffe a prezzo fisso si avvicinano alle variabili e il prezzo si può bloccare a livelli vantaggiosi”.

