Offerta BMW Motorrad, sconto di 1.300 € sugli scooter

L’offerta BMW di 1.300 euro è sommabile agli incentivi statali. La promo è valida fino al 31 dicembre 2024.

Quale occasione migliore per comprare uno scooter se non con l’arrivo della stagione fredda? Sembra una provocazione, ma in realtà è nei mesi invernali che uno scooter diventa un alleato ancora più prezioso nel traffico. E con il giusto abbigliamento il freddo non è di certo un problema.

Proprio per andare incontro a chi la pensa così, BMW ha lanciato l’offerta “Fall in love. Un autunno alla scoperta della tua città”. Una promozione che riguarda la gamma Urban Mobility (quindi anche gli scooter termici) e che risulta particolarmente vantaggiosa per i modelli a zero emissioni: il CE02 (leggi la nostra prova) e il CE04. In questo caso infatti si somma agli incentivi statali pari al 30% del valore del mezzo o del 40% se contestualmente si rottama un veicolo inquinante. I massimali sono rispettivamente di 3.000 o 4.000 euro.

L’offerta BMW nel dettaglio

Chi sceglie uno scooter BMW prima del 31 dicembre 2024 riceverà un buono sconto di 1.300 €, spendibile contestualmente all’acquisto del veicolo per ridurne il prezzo o per l’eventuale acquisto di accessori per il veicolo o di abbigliamento BMW Motorrad Clothing.

Nello specifico, facendo un paio di esempi, se si vuole acquistare un CE04 full-optional non si pagherà 16.300 €, ma grazie all’offerta BMW e agli incentivi il prezzo scende a 12.100 €. Per un CE02, anche qui nell’allestimento top, costa circa 6.900 € invece che 9.600 €.

L’offerta BMW è davvero imperdibile per tutti quelli che cercano un mezzo per spostarsi in modo ecologico, silenzioso e inconfondibile nel traffico cittadino.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-