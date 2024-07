Odissea senza lieto fine per comprare una Mini Cooper, tra incentivo non concesso e sconto promesso e poi ridimensionato

Persi gli incentivi, ci avevano proposto uno sconto compensativo di 3 mila euro…

“Con mia moglie abbiamo deciso di sperimentare la mobilità elettrica. E, complice gli incentivi statali e un robusto impianto fotovoltaico con accumulo installato in casa, abbiamo deciso di acquistare per lei una Mini Cooper All-Electric. Riusciamo ad ordinarla proprio il 3 giugno, scegliendo fra le configurazioni che Mini rende disponibili. Sì, perché nonostante la presenza di un configuratore, la vettura non è liberamente ordinabile ma solo ‘accontentandosi’ di configurazioni prestabilite. Il fatto che l’ammontare degli eco-incentivi compaia nel contratto ci tranquillizza molto, riteniamo di aver fatto centro! Purtroppo Mini Italia, contrariamente a quanto fatto da altre case auto che hanno tempestivamente reagito, ci comunica di non aver diritto all’eco-incentivo ben un mese e mezzo dopo l’ordine. Quando la vettura è in concessionaria pronta per essere immatricolata!! Fra nervosismo e sconforto, decidiamo di non annullare il contratto poiché Mini Italia, tramite il concessionario, ci garantisce comunque uno sconto compensativo di 3.000 euro“.

Odissea senza lieto fine: lo sconto si riduce e la macchina non arriva

“Dopo alcuni giorni dalla concessionaria arriva la prima doccia fredda: lo sconto si riduce a 2.000 euro. Accettiamo comunque, la concessionaria si dice pronta ad immatricolare la macchina. Da quel momento sono passate tre settimane. Il concessionario non ha ancora immatricolato la macchina perché attende da Mini Italia il documento che possa permettere l’applicazione dello sconto promesso. Non vi sono previsioni per lo sblocco della situazione ed anche la concessionaria ci ha confessato di non sapere come comportarsi e di non riuscire ad ottenere niente da casa madre. Abbandoneremo l’idea di avere una Mini elettrica perchè siamo stanchi di promesse non mantenute. I piazzali sono pieni di vetture elettriche invendute ed alcune case automobilistiche non mostrano interesse a venderle. Dispiaciuti e rattristati poichè la nostra avventura elettrica (con una Mini e per il momento) non partirà!“. Marsilio e Alice De Angelis

Risposta. Una politica degli incentivi fatta con i piedi ha portato a questi risultati. Si sono tenuti fermi i maxi-bonus promessi per più di 5 mesi, per poi sbloccarli con una dotazione insufficiente. Scontentando più richiedenti di quelli che si è riusciti a soddisfare. Poi la Mini in questo caso ci ha messo del suo, non sappiamo a quale livello tra concessionaria e Casa madre, ma il risultato è comunque un ordine perso.

