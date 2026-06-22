





Odissea per una wallbox: “Aspetto da 4 mesi che A2A nel mio garage attivi la ricarica che ho acquistato “, scrive un lettore vicentino. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Odissea per una wallbox: “Comprata a marzo da A2A…”

“Vi scrivo per segnalarvi le problematiche sorte con A2A dopo aver concordato l’installazione di una wallbox nel mio garage. Sito al piano interrato di un condominio a Vicenza. In data 04.03.26 ho sottoscritto il contratto (anticipando il 50% dell’importo). Nonostante il preventivo di A2A fosse del doppio rispetto a quello di un elettricista da me interpellato, convinto dai bei discorsi del commerciale sull’esperienza maturata e sulla struttura di A2A. I tecnici, dopo innumerevoli solleciti, hanno effettuato l’installazione in data 05.05.26 (ben oltre gli indicativi 30 giorni citati nel contratto). Tuttavia alla fine delle operazioni, misteriosamente, mancava il modulo TA per la gestione dei carichi quindi nulla di fatto.

“Sono costretto a ricaricare nelle colonnine pubbliche…”

In data 10.06.26 (il modulo TA era già a disposizione dei tecnici dal 14.05.26) sono ritornati per completare il tutto. Peccato che al momento del collaudo la wallbox è risultata non funzionante, promettendo la sostituzione. Ad oggi (quindi a ben quasi 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto) mi ritrovo ancora a non poter ricaricare in garage (sono felice possessore di una BMW X1 xDrive 25e). Con tutti i disagi che ne conseguono (ricariche pubbliche scomode e a tariffe doppie rispetto alla mia residenziale). Perdonate lo sfogo, ma mi domando come una società del genere non riesca a gestire adeguatamente un’operazione, a mio avviso, tutto sommato semplice “ . Dario Zanella

Risposta. Ci capita spesso di pubblicare lamentele per ricariche pubbliche che attendono da tempo di essere attivate. Raramente per wallbox da far funzionare in spazi privati. Che dire? A2A di solito è piuttosto sollecita: speriamo che non sia questo caso, protraendosi, a smentire tale fama. Magari val la pena sentire a che punto siamo dal 800 035 151. Ci capita spesso di pubblicare lamentele perche attendono da tempo di essere attivate. Raramente per wallbox da far funzionare in spazi privati. Che dire? A2A di solito: speriamo che non sia questo caso, protraendosi, a smentire tale fama. Magari val la pena sentire a che punto siamo dal numero dell’assistenza