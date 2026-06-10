Odissea con una Jeep Avenger: un lettore descrive i problemi (auto in blocco) avuti con il modello elettrico del gruppo Stellantis. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Odissea con una Jeep / “Improvvisi blackout elettrici totali”
“Vi scrivo come lettore e come cittadino che ha creduto fortemente nella mobilità elettrica, arrivando ad effettuare ingenti investimenti privati. Mi trovo a denunciare una situazione paradossale e di una gravità inaudita, che sta distruggendo la mia fiducia in questa tecnologia. E, in particolare, nel gruppo Stellantis. Da libero professionista con Partita IVA residente in una zona rurale, sto subendo un vero e proprio ‘sequestro logistico’. E un gravissimo danno economico a causa dell’inefficienza della rete ufficiale. In sintesi, la mia vettura è affetta da un gravissimo difetto elettronico recidivo: subisce improvvisi blackout elettrici totali in marcia, con conseguente e violenta frenata automatica (“inchiodamento”) in mezzo alla carreggiata. Spegnendo ogni display. Difetto che mette a rischio la mia vita e la sicurezza pubblica. Il culmine dell’assurdo è stato raggiunto in questi giorni: dopo un fermo tecnico di 9 giorni presso l’officina, mi è stato imposto il ritiro del mezzo come ‘riparato‘.
“Come faccio a parlar bene dell’elettrico?”
Carte alla mano (accettazione vs fattura), ho dimostrato che l’officina ha effettuato un “collaudo” su strada di appena/meno di 1 km per un difetto di questa portata. Il giorno successivo al ritiro, l’auto è andata nuovamente in blocco elettrico totale nel mio “box” privato. Rendendo necessario un nuovo ricovero coatto tramite carro attrezzi. Ad oggi, nonostante le diffide e la vettura ferma in officina, Stellantis e l’officina si rifiutano di erogarmi l’auto sostitutiva (che mi spetterebbe di diritto). Asserendo che ‘a sistema non risulta alcuna richiesta’, bloccando di fatto la mia attività lavorativa e i miei spostamenti. Ritengo che il Vostro portale sia il luogo ideale per portare alla luce questa vicenda. Com’è possibile incentivare la transizione all’elettrico se questi sono gli standard di sicurezza stradale e di gestione del Cliente da parte di un Brand di punta? Perché un utente dovrebbe parlare bene di questo mondo, quando si ritrova abbandonato a piedi e ignorato dai call center? E costretto a ricorrere alle Forze dell’Ordine per far valere i propri diritti? Mario Ianniciello
Risposta. Siamo alle solite (e non ci riferiamo al solo gruppo Stellantis): le auto elettriche si guastano poco, ma quando succede… Le reti di assistenza non sempre sono in grado di intervenire, in particolare quando i problemi riguardano l’elettronica di bordo. Ovviamente siamo a disposizione di Jeep per ospitare eventuali repliche. Nel frattempo pubblichiamo l’appello del lettore sperando che la situazione si risolva.
– Q&A
D. Quanto Jeep Avenger elettriche si vendono in Italia?
R. L’Avenger è al 15° posto tra le elettriche più vendute: nei primi 5 mesi del 2026 se ne sono immatricolate 724
D. Che prezzi ha questo modello?
R. Attualmente l’Avenger è in promozione a 31.400 euro, aderendo a una formula di finanziamento
Da quanto riportato dal proprietario della Jeep Avenger elettrica mi torna in mente un “caso” quasi identico che hanno affrontato i “miei” meccanici officina della Concessionaria per Stellantis; tali “sintomi” si verificavano molto, molto simili su una normale 500 a benzina… con saltuari ed imprevedibili guasti segnalati dalla centralina, black out motore etc etc. e stesse problematiche con le diagnosi elettroniche che non davano alcuna indicazione utile a trovare uno o più componenti guasti. Alla fine, grazie alla pazienza del cliente, che ci lasciò usare la vettura vari giorni per verificare su strada, e la grande competenza ed intuizione del tecnico che l’aveva “in uso”, venne trovato un fascio cavi inserito in uno scatolato della carrozzeria che era stato sbucciato dai morsi di un topo…. quando andava “a massa” la centraline impazzivano e ogni tanto si spegneva il motore…..
Forse non è lo stesso motivo… ma con le decine di km di cablaggi a bordo delle moderne vetture (BEV, ICE o Ibridazioni varie) non è sempre facile e veloce trovare la vera causa e spesso vengono tentate sostituzioni di parti (centraline, cablaggi ed altro) senza arrivare poi al vero motivo del comportamento anomalo.
Allo sfortunato proprietario forse conviene tentare con un’altra assistenza ufficiale , magari trova un tecnico dotato di più pazienza ed intuito…. (o magari, con tante segnalazioni dalla rete europea. viene trovato il motivo e diffusa la procedura di riparazione – provvisoria o definitiva).
Un esempio di intervento che sta effettuando Stellantis per i cablaggi:
https://www.clubalfa.it/589723-jeep-wrangler-e-gladiator-maxi-richiamo-negli-usa-oltre-un-milione-di-veicoli-sotto-controllo