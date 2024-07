odissea con Model Y

“ Per 3 giorni mi hanno detto che sarebbe stato coperto da garanzia. Ma il 4° giorno mi hanno detto che non sarebbe stato coperto, in quanto c’erano corpi esterni, e in sostanza la garanzia non copre se sono presenti “escrementi di insetti o altri animali“. Ora mi chiedono di pagare 2.570 euro per la riparazione in quanto non coperta da garanzia. A me sembra assurdo che le formiche possano entrare in zone così vitali dell’auto, ma loro sostengono che non dipende da difetti del veicolo, “l’auto non è stagna“. Abbiamo contattato Altroconsumo e ci ha detto di mandargli una Pec a Tesla Italia, e ci hanno risposto che confermano che l’auto non è coperta da garanzia. Poi, dopo due settimane ,hanno mandato una mail all’ acqua di rose che non penso abbia spaventato nessuno. Ho cercato un po’ di materiale su come appigliarmi, e ho trovato qualcosina “ .