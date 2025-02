Odio per Elon Musk o odio per Tesla?

Milano, 8 febbraio 2025, ore 22,30: ecco come è stata ridotta una Tesla Model Y in viale Monza. “FCK NSZ” (fuck nazist) è la scritta vergata con lo spray sulla portiera. E’ odio per le posizioni politiche di Elon Musk o odio per l’auto elettrica? Due piccioni con una fava, verrebbe da dire.

Da Roma a Milano, vandali in azione

Res ta il fatto che gli episodi di vandalismo si moltiplicano. Dallo stabilimento Tesla in Germania, sulla cui facciata è stata proiettata l’immagine del saluto nazista esibito dal patron Musk con la scritta “Heil Tesla”, all’attacco di sabato 2 febbraio contro uno showroom Tesla dell’Aia, nei Paesi Bassi, imbrattato con slogan come «no ai nazisti» e «fascista, fottiti». La stessa scritta FCK NSZ era apparsa anche su una Tesla a Roma, documentata dal Corriere della Sera.

Sempre a Milano, in Piazzale Loreto, un fantoccio di Elon Musk era stato appeso a testa in giù, come i cadavere di Benito Mussolini e della compagna Caretta Petacci subito dopo la Liberazione del capoluogo lombardo.

E i proprietari di Tesla si difendono così

E i proprietari di Tesla corrono ai ripari. Come? Con adesivi tipo di quelli raccolti in questa foto apparsa su Facebook. Quanto peserà questa ondata di sdegno per l’Elon Musk “politico” ormai sfociata in veri e propri atti di vandalismo, sugli affari della sua azienda si vedrà nei prossimi mesi. Le avvisaglie non sono tranquillizzanti: i numeri di Tesla in Europa nello scorso mese di gennaio sono i peggiori da anni.

E anche Wall Street sembra aver “bruciato” gran parte del carburante che aveva mandato in orbita i titoli Tesla, sull’onda della vittoria di Donald Trump. Alla chiusura delle contrattazioni, venerdì scorso, l’azienda di Musk quotava 361 dollari, in calo di oltre 100 dollari rispetto ai massimi del 17 dicembre scorso (479 dollari) ma pur sempre in ampio vantaggio sull’ultimo prezzo prima dell’election day del 5 novembre (251 dollari).

La fronda europea contro le esternazioni politiche di Elon Musk e i riflessi sulle vendite di Tesla anche nella sintesi della settimana elettrica del nostro Marco Berti.

